Algo curioso está sucediendo con los fans de Taylor Swift que están yendo a los conciertos del Eras Tour, pues varios aseguran que no recuerdan mucho del evento.

Mencionan que han tenido que recurrir a videos de amigos, pues por más que tratan no recuerdan exactamente lo que pasó en los conciertos de Taylor Swift.

Tanto así que sin esas pruebas, muchos afirmarían que los conciertos jamás pasaron, o que ellos nunca estuvieron ahí, a pesar de tener lo boletos.

Bueno, este curioso fenómeno tiene una explicación y no es nada relacionado a la famosa cantante, sino a cómo opera nuestro cerebro.

Taylor Swift brilló en el primer concierto del The Eras Tour (Ashley Landis / AP)

No puedes recordar el concierto de Taylor Swift porque tu cerebro bloquea los recuerdos

De acuerdo con Ewan McNay, profesor asociado de psicología en la State University of New York, el que no recuerdes el concierto de Taylor Swift se debe a un mecanismo del propio cerebro.

Ewan McNay señala que al estar en un concierto de Taylor Swift (o cualquier evento muy esperado), sentimos una gran emoción, que el cerebro interpreta como estrés .

Debido a esto libera grandes cantidades de glucosa, para mantener al resto del organismo alerta y preparado para cualquier cosa.

El cerebro asume que podrías estar en peligro o en una situación límite, no en un concierto, por lo que considera que es necesario que tengas los elementos para “sobrevivir”.

Este exceso de glucosa activa a la amigdala, que libera norepinefrina; que en cantidades pequeñas ayuda a la memoria, pero en exceso llega a bloquear la formación de nuevos recuerdos.

Si a esto le sumas el consumo de bebidas alcohólicas o con cafeína (refrescos) en el concierto, provocarás que tu mente se atrofie por unas horas.

Impidiendo que recuerdes gran parte de lo sucedido.

Cerebro (Pixabay)

El cerebro no está diseñado para recordar los conciertos de Taylor Swift

A menos que tengas una memoria privilegiada, el cerebro humano no está diseñado para recordar cosas como el concierto de Taylor Swift.

La memoria se enfoca principalmente en recordar elementos vitales para la vida cotidiana, o para momentos específicos, como las respuestas de un examen o cómo manejar un automóvil.

Lamentablemente el concierto de Taylor Swift no es algo que se identifique como necesario para la vida, por lo que tiende a ser desechado casi de inmediato.

Robert Kraft de la Universidad de Otterbein, señala que la mente humana no tienen la capacidad de recordar todo, contrario a lo que se cree.

El ser humano está diseñado para vivir experiencias en el presente, no para recordarlas puntualmente en el futuro.

A lo anterior Ewan McNay agrega que si quieres recordar los conciertos, deberías de entrar en un estado de “imperturbabilidad”, es decir, matar toda la emoción.

Con esto tu cuerpo envía el mensaje al cerebro de que no está en peligro, por lo que no es necesario entrar en un estado de alerta; esto te permitirá concentrarte en el espectáculo.

Sin embargo, muchos consideran que ir a un concierto de Taylor Swift y no emocionarte sería una perdida de tiempo.

Con información de Time