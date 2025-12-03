La temporada decembrina llega con luz, regalos… y grandes oportunidades. Este año, SEARS sorprende a sus clientes con la campaña “Esta Navidad, Gana con SEARS”, una dinámica con la que podrás participar por una de tres camionetas SUV GEELY COOLRAY modelo 2025. Sí, así como lo lees: tus compras navideñas podrían terminar en un garage estrenando SUV.

La promoción estará vigente del 28 de noviembre de 2025 al 6 de enero de 2026 y aplica tanto en tiendas físicas de toda la República Mexicana como en compras realizadas en Sears.com.mx.

¿Cómo funciona la dinámica?

Participar es muy sencillo y no tienes que hacer nada fuera de lo habitual: comprar tus regalos y productos favoritos.

Por cada $1,000 MXN en compras realizadas en tiendas SEARS o en Sears.com.mx, con cualquier forma de pago , generas la posibilidad de participar.

Una vez que realices tu compra, entra a: https://ganaconsears.sears.com.mx/

Ahí podrás registrar tus tickets (físicos o digitales), crear tu perfil y consultar tu historial.

Cada vez que acumules $1,000 MXN en compras durante la vigencia, recibirás folios digitales directamente en tu correo electrónico.

directamente en tu correo electrónico. Los tickets son acumulables durante todo el periodo de la promoción, así que cada compra suma.

El portal también te mostrará cuántos folios llevas y cuánto te falta para generar uno nuevo.

Tienes desde las 00:01 horas del 28 de noviembre hasta las 23:59 horas. del 06 de enero de 2026 para acumular y registrar tus tickets. Importante: Conserva todos tus tickets originales o los correos de confirmación de compras en línea. Serán necesarios en caso de resultar ganador.

Cada folio es una oportunidad de ser el ganador de una de las tres camionetas SUV GEELY COOLRAY GL 1.5 Turbo, 172 HP, Transmisión DCT7, modelo 2025. Un regalo que definitivamente convertiría esta Navidad en una para recordar.

Folios digitales según tu forma de pago

Para evitar dudas, esta es la asignación exacta de folios dependiendo de tu método de pago:

Cualquier forma de pago: 1 folio por cada $1,000 MXN

1 folio por cada $1,000 MXN Tarjeta SEARS (MSI / Mejor Plan): 2 folios por cada $1,000 MXN

2 folios por cada $1,000 MXN Crédito Revolvente SEARS: 3 folios por cada $1,000 MXN

Ojo aquí: Si realizas un pago mixto, se tomará en cuenta el monto mayor dentro de las formas de pago utilizadas.

Departamentos que no participan

Para mantener claridad en la dinámica, las siguientes áreas no generan folios: Mejoras para el Hogar, Tarjetas iTunes, Tiempo Aire, Vinos y Licores, Gourmet, Agencia de Viajes, Ópticas, Marketplace, Reparación de celulares, Reparación de relojes, Envoltura de regalos, Servicio técnico (concesiones) y Pago de servicios.

¿Cuándo conoceremos a los ganadores?

El sorteo de los afortunados nuevos dueños de las SUV Geely Coolray 2025 serán elegidos el 16 de enero de 2026, a las 12:00 hrs. en SEARS Universidad, aunque no te preocupes, también serán anunciados en redes sociales, periódicos y medios digitales el 17 de enero.

Los ganadores podrán recibir la entrega de premios a partir del 29 de enero de 2026 a las 12:00 hrs.

SEARS invita a todos sus clientes a disfrutar esta temporada y aprovechar una promoción especial que reconoce su preferencia. Cada compra puede sumar oportunidades para participar. Esta Navidad… ¡Gana con SEARS!

Permiso otorgado por la Secretaría de Gobernación con el No. 20250254PS05