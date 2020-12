La flor perteneció al periodo del Cretácico Medio



Un grupo de investigadores de la Universidad Estatal de Oregon han identificado una nueva especie y género de una flor que fue preservada en ámbar aproximadamente hace 100 millones de años.

De acuerdo con los expertos, la flor perteneció al periodo del Cretácico Medio, siendo parte de un bosque que existió hace más de 100 millones de años; misma que se conservó durante todos estos años gracias a las cualidades del ámbar birmano según describen en su investigación publicada en el Journal of the Botanic Research Institute of Texas.

Según apunta George Poinar Jr., un profesor emérito de la Facultad de Ciencias de la Universidad Estatal de Oregon (OSU por sus siglas en inglés), la flor encontrada y preservada en ámbar pertenece al género masculino.

¿Cómo es la flor preservada en ámbar de hace 100 millones de años?

Según apuntan los expertos,la flor preservada en ámbar desde hace 100 millones de años mide alrededor mide unos dos milímetros de ancho; además posee 50 estambres en espiral con anteras que apuntan hacia el cielo.

Los estambres constan de anteras con cabeza encargadas de producir el polen para reproducirse, el filamento y el tallo que conecta con toda la estructura de la flor; en este caso, es una flor de copa hueca con forma de huevo.

La nueva flor encontrada en el ámbar fue llamada Valvilocus pleristaminis -valva significa hojas plegables, loculus significa compartimiento, plerus es muchos y estaminis debido a los múltiples órganos sexuales masculinos de la flor-y tiene también una capa exterior con seis pétalos y anteras de dos cámaras con sacos de polen que se abren mediante válvulas con bisagras laterales.

Flor preservada en ámbar Universidad Estatal de Oregon

Los expertos aseguran que la flor quedó preservada en ámbar en el antiguo continente de Gondwana y transportada en una placa continental por 6 mil kilómetros hasta Australia y hasta el sudeste asiático hace unos 100 millines de años.

Esta separación mejor conocida como el Bloque de Birmania Occidental ha sido discutida por los geólogos pues hay quienes aseguran que ocurrió hace 200 millones de años mientras que otros afirman que fue hace 500 millones de años.

Con información de Europa Press.