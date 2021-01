زار د. خالد العناني وادي الملوك بالاقصر حيث تم إعادة افتتاح مقبرة الملك رمسيس الأول بعد ترميمها

Dr. Khaled El Enany, visited the Valley of the Kings in Luxor, where the tomb of King Ramses I was reopened after its restoration pic.twitter.com/1HcxI6ikZ5

