Si bien no cuentan con todos los productos licenciados, si eres fan puedes encontrar algunas cosas interesantes de Disney en Temu.

Las cosas que hay de Disney en Temu van desde sets para armar, hasta audífonos e incluso algunas piezas de coleccionables no oficiales.

Si quieres ver lo que te ofrece esta tienda en línea de las franquicias de Disney, te vamos a ahorrar un poco de tiempo y te daremos una selección variada.

Como siempre iremos de lo más caro a lo más barato; aunque hay que mencionar que el precio es más reducido que con otros coleccionables.

Nuestras 10 recomendaciones de artículos de Disney en Temu son:

Set de bloques para armar Fairytale Series (La Bella y la Bestia) - 754.48 pesos Audífonos LK-04 Inalámbricos Mickey Mouse - 734.48 pesos Cartera Mickey Mouse - 253.48 pesos Vaso Térmico Series Princesas Disney - 216.68 pesos Pintura de Diamantes Artificiales Princesa (La Bella y la Bestia) - 214.58 pesos Manta Franela Minnie Mouse - 201.78 pesos Zapato de Cristal de La Cenicienta - 158.58 pesos Bolso de Hombro Disney - 109.48 pesos Aro para el pelo Minnie Mouse - 105.98 pesos Correa Apple Watch Disney - 85.08 pesos

Set de bloques para armar Fairytale Series (La Bella y la Bestia) de Disney en Temu

No, no se trata de un LEGO como tal, aunque el set de bloques para armar Fairytale Series de La Bella y la Bestia de Disney en Temu no le pide nada.

Tiene un precio de 734.48 pesos, y recrea perfectamente el libro de La Bella y la Bestia, así como la rosa; además se puede abrir, revelando escenas del cuento y película.

Set de bloques para armar Fairytale Series (La Bella y la Bestia) (Temu)

Audífonos LK-04 Inalámbricos Mickey Mouse de Disney en Temu

Los audífonos LK-04 Inalámbricos de Mickey Mouse de Disney en Temu son perfectos para los fans de la música.

Su diseño es de diadema, tienen los controles en uno de los auriculares y tienen a Mickey Mouse adornando. Su precio es de 734.48 pesos .

Audífonos LK-04 Inalámbricos Mickey Mouse (Temu)

Cartera Mickey Mouse de Disney en Temu

En cuanto a la cartera de Mickey Mouse de Disney en Temu, es perfecta para cualquier fan que busque donde guardar su dinero y tarjetas.

Es del tamaño de una mano y cuenta con cierre para que tu dinero y tarjetas no se salgan; las orejas de Mickey Mouse adornan todo el frente. Su precio es de 253.48 pesos .

Cartera Mickey Mouse (Temu)

Vaso Térmico Series Princesas Disney en Temu

Ahora que si lo que tienes es sed, también hay un vaso térmico series Princesas Disney en Temu; el cual viene en cuatro diseños diferentes.

Puedes escoger entre Ariel, Blanca Nieves, la Cenicienta y Bella. Son de metal y cuentan con una pequeña canastilla. Cualquier modelo tiene un precio de 216.68 pesos .

Vaso Térmico Series Princesas Disney (Temu)

Pintura de Diamantes Artificiales Princesa (La Bella y la Bestia) de Disney en Temu

Para adornar tu pared, nada como la pintura de diamantes artificiales princesa de La Bella y la Bestia de Disney en Temu.

Mide 40 x 70 centímetros, y recrea uno de los pósters de la película original. Lo único malo es que tú tendrás que completar parte de la “pintura”. Su precio es de 214.58 pesos .

Pintura de Diamantes Artificiales Princesa (La Bella y la Bestia) (Temu)

Manta Franela Minnie Mouse de Disney en Temu

Para ahora que se acerca el invierno, nada mejor que la manta franela Minnie Mouse de Disney en Temu.

Tiene un tamaño de 100 x 150 centímetros, perfecta para cubrirte las piernas, los hombros, o bien, para ponerla encima de la cama. Su precio es de 201.78 pesos.

Manta Franela Minnie Mouse (Temu)

Zapato de Cristal de La Cenicienta de Disney en Temu

Si eres coleccionista empedernido, también hay cosas para ti como el zapato de cristal de La Cenicienta de Disney en Temu.

Es una réplica exacta de la zapatilla de la película en color transparente, el cual puede adornar tu cuarto o sala. Tiene un precio de 158.58 pesos .

Zapato de Cristal de La Cenicienta (Temu)

Bolso de Hombro Disney en Temu

Para guardar esa cartera de Mickey Mouse, tenemos el bolso de hombro Disney en Temu.

Es un pequeño bolso de 17 x 15 centímetros, en el que puedes guardar tu celular, cartera, lentes, entre otras cosas. Su precio es de 109.48 pesos .

Bolso de Hombro Disney (Temu)

Aro para el pelo Minnie Mouse de Disney en Temu

Para las niñas pequeñas encontramos el aro para el pelo de Minnie Mouse de Disney en Temu.

Hay diferentes diseños; pero el concepto es el mismo. Es el aro con las orejas de Minnie, además de un par de broches para el pelo. El precio es de 105.98 pesos .

Aro para el pelo Minnie Mouse (Temu)

Correa Apple Watch Disney en Temu

Finalmente tenemos la correa Apple Watch Disney en Temu.

Como su nombre lo indica es una correa transparente para reloj inteligente, tematizada con elementos de Disney en Halloween. Su precio es de 85.08 pesos .