¿Diabetes y coronavirus? Por qué es tan peligroso

Los 10 puntos que debes tomar en cuenta para cuidarte del coronavirus si tienes diabetes.

Sabemos que el coronavirus es una enfermedad peligrosa para ciertos grupos de la población, sobre todo las personas de la tercera edad y aquellos que padecen enfermedades crónico degenerativas como la diabetes.

Sabemos que el primer paciente que murió por Covid-19 en México, era un hombre de 41 años diagnosticado con diabetes, pero ¿por qué este padecimiento puede hacerte más vulnerable al virus originado en Wuhan?

Ya que no está considerada una enfermedad del sistema inmunológico, muchas personas podrían considerar que la diabetes no tiene ningún punto de riesgo extra en medio de la pandemia de coronavirus, pero no es así. Te contamos por qué:

Las fluctuaciones en los niveles de glucosa en la sangre compromete al sistema inmune, lo que hace a los pacientes más vulnerables a los virus. Paralelamente, se ha visto que el Covid-19 (igual que otros agentes patógenos) se ven favorecidos en ambientes con niveles de azúcar altos.

¿Cómo cuidarse del Covid-19 si tengo diabetes?

Aunque los cuidados, en general, deben ser los mismos con o sin amenaza de contraer coronavirus, la Federación Mexicana de Diabetes recomienda tomar ciertas precauciones adicionales para evitar contagios y/o complicaciones ante un posible aislamiento:

Tomar medidas ante posibles episodios de hiperglucemia o hipoglucemia.

Renovar y surtir tus recetas: asegurarte de que tienes médicamente suficiente para uno o dos meses.

Manten una alimentación balanceada.

Abastecerse de lancetas para medir los niveles de glucosa y cuerpos cetónicos (en caso de diabetes tipo 1).

Tener pilas nuevas para tu medidor de glucosa.