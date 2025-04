No te pierdas de la exposición artística Never Going Home, de Daniel Johnston, en House of Vans.

Si estás interesado en conocer más, te decimos los horarios. precio y fechas para asistir a esta exposición temporal.

Daniel Johnson en House of Vans: Horarios y fechas

La exposición artística Never Going Home, de Daniel Johnston, se presenta en el centro de eventos de House of Vans.

Acá te compartimos los detalles de horarios, precio y fechas para que asistas antes de que termine:

Precio: Gratis

Días: Hasta el 3 de mayo de 2025

Horas de apertura:

Sábado 12: 1:00 p.m - 7:00 p.m

Sábado 26: 3:00 p.m - 7:00 p.m

Miércoles 30: 6:00 p.m - 8:30 p.m

Domingo 11:00 a.m - 5:00 p.m

Sábado 3 de mayo: 2:00 p.m - 7:15 p.m

Daniel Johnson en House of Vans (@houseofvanscdmx / Instagram)

¿Qué hay en la exposición de Daniel Johnson en House of Vans?

La exposición Never Going Home, de Daniel Johnston, en House of Vans, presenta una muestra temporal de la obra del icónico artista y músico estadounidense.

Esta exposición, está exhibida por primera vez en México. Acá te compartimos un poco de lo que podrás encontrar:

Dibujos icónicos: Una selección de sus característicos dibujos de los años 90 y 2000, con estilo naíf, crudo y emocional, lleno de personajes como fantasmas y superhéroes.

20 piezas inéditas de dibujos no antes vistos

Exploración de su trayectoria artística y musical, mostrando la fusión entre su arte visual y sonoro

Relación entre sus ilustraciones y su música, que influyó en artistas como Kurt Cobain y Beck

Incluye eventos como la proyección del documental The Devil and Daniel Johnston

Mural colaborativo

Talleres artísticos

Recuerda que la muestra estará abierta hasta el 3 de mayo de 2025, con entrada gratuita y sin registro.

En caso de haber alguna modificación en los horarios, te recomendamos consultar el Instagram de House of Vans.