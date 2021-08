Cumple 35 años el panda más longevo del mundo

El día martes 3 de agosto, “An An” el panda del zoológico ‘Hong Kong Ocean Park’ en China, cumplió 35 años de edad, equivalente a 105 años para su especie.

Actualmente, este panda gigante macho es el más longevo del mundo, pues usualmente estos animales viven menos de 30 años.

El panda más longevo del mundo

A través de sus redes sociales el zoológico encargado del panda desde hace 22 años compartió imágenes de la celebración de An An.

Y es que debido a que el panda es actualmente más viejo del mundo, su cumpleaños se le celebró en grande.

Para esto su jaula fue decorada con varios carteles y se le dio un pastel de frutas ‘Haagen-Dazs’ , además de otros bocadillos.

Esta pastel especial para el animal, se adornó con los números de sus edad ‘35’, su nombre y el año en que nació ‘1986’.

Sin embargo, cabe mencionar que An An no nació en el zoológico, sino que fue un regalo gobierno de Hong Kong en 1999 al igual que Jia Jia, la anterior panda más longeva.

Pues hasta el 2016, Jia Jia, quien tenía 38 años de edad, era la panda más longeva del mundo, título que actualmente An An ostenta.

Panda An An (香港海洋公園 Ocean Park Hong Kong / Facebook @香港海洋公園 Ocean Park Hong Kong)

Pandas en China

De acuerdo con el censo de 2014 del Fondo Mundial para la Naturaleza, WWF por sus siglas en inglés, hay alrededor de mil 864 pandas viviendo en su habitad natural.

Esto implica un crecimiento en su población, desde hace una década, del 17 por ciento, logrando que de “especie en peligro de extinción” pasara a “especie vulnerable”.

Y es que debido a que el panda es el animal representativo de China, en cuanto su población estuvo en peligro de extinción instauró varios programas de preservación.