Prepárate y recibe de la mejor manera el equinoccio de primavera 2022 con 5 rituales que puedes hacer.

El equinoccio de primavera 2022 tendrá lugar el próximo domingo 20 de marzo a las 9:33 hora del centro de México.

En donde siguiendo la tradición prehispánica, con tal de atraer las buenas vibras y la energía del sol se realizaban rituales.

Por eso aquí te damos 5 rituales que puedes hacer para recibir el equinoccio de primavera 2022.

El vestir de blanco durante la entrada del equinoccio de primavera, se ha convertido en uno de los rituales más populares.

Debido a que el vestir de blanco en el equinoccio de primavera 2022 significa poder recibir y reflejar la energía positiva del Sol.

Además de que el color blanco tiene una carga simbólica que inspira paz, tranquilidad, pureza y energía.

El agua es uno de los elementos más puros que en la tradición significa limpieza y purificación.

Por esto se dice que realizar un baño purificador durante en el equinoccio de primavera 2022, traerá energía positiva.

Se recomienda que p ara un baño purificador se debe combinar el agua con plantas, las cuales ayudarán a sentirte más relajado.

Para hacer un baño purificador en el equinoccio de primavera 2022 necesitas:

Los paso que debes seguir serán hervir el agua y añadir las plantas, para después mojarte con esta agua todo el cuerpo: de la cabeza a los pies.

El ritual de la vela blanca, es parte de la meditación que se debe hacer en el equinoccio de primavera 2022.

Con el cual se dejan ir las malas vibras, para florecer en cuerpo y alma como en la primavera.

Durante ritual de la vela blanca se deberá encender la cera las 12:00 del día d el equinoccio de primavera 2022 y decir la siguiente oración:

“Aquí cierro un ciclo, aquí cierro mis errores y todo lo que no quiero para mi futuro. Me despido y te dejo, me despido y te suelto, me perdono y te perdono, hoy florezco como la primavera”.

Oración para el equinoccio de primavera 2022