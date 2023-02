Ant-Man and the Wasp: Quantumania está por llegar a cines de todo el mundo, y para hacer más interesante el estreno, Disney lanzará un libro autobiográfico de Scott Lang.

No, no es broma, Ant-Man and the Wasp: Quantumania recibirá este curioso coleccionable sobre la vida ficticia del popular héroe de Marvel.

El libro llevará por nombre Look out for the Little Guy, siendo un compilado de memorias de Scott Lang donde habla de sus experiencias como Vengador, héroe, padre y hombre.

Todo con el objetivo de mostrar el valor y humildad del Hombre Hormiga , de acuerdo con las palabras del actor que lo interpreta en el UCM, Paul Rudd.

¿Cuánto costará y dónde conseguir el libro de Ant-Man and the Wasp: Quantumania?

Reiteramos, el libro es real de Ant-Man and the Wasp: Quantumania y se puede pre-ordenar a través de Amazon Estados Unidos, aunque todo indica que se puede enviar a México sin ningún problema.

La autobiografía de Scott Lang de Ant-Man and the Wasp: Quantumania tendrá un costo de 26.99 dólares (unos 500 pesos) en versión física, y digital costará 13.99 dólares (261 pesos).

Algo curioso es que no llegará con el estreno de la película, la cual estará en cines el 15 de febrero de 2023; en su lugar tendremos que esperar varios meses para leer el libro de Scott Lang.

De acuerdo con Disney, el texto estará disponible en septiembre de este mismo año, siete meses después de la película.

Libro Ant-Man and the Wasp: Quantumania (Especial)

Ant-Man and the Wasp: Quantumania sería la última de Scott Lang

Para nadie es secreto que Marvel está en proceso de renovación de sus personajes, Scott Lang no es la excepción, pues Ant-Man and the Wasp: Quantumania sería su última película en solitario.

Con lo visto en los tráilers de Ant-Man and the Wasp: Quantumania, muchos fans creen que en esta Multiverse Saga tendremos una nueva versión del Hombre Hormiga.

En este caso se apunta a Cassie Lang como la posible sucesora de su padre en el futuro, lo cual no es descabellado tomando en cuenta cómo se ha desarrollado la nueva etapa del UCM.

A mencionar que en los cómics, la hija de Scott Lang se convierte en la superheroina Stature, tomando después el nombre de Stinger, con los mismos poderes que Ant-Man y Wasp.

Ant-Man and the Wasp: Quantumania estrena tráiler e incluye a ese villano (Especial)

Con información de Marvel.