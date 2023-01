MODOK será uno de los villanos que aparezcan en ‘Ant-Man and the Wasp: Quantumania’, y su apariencia tras su primer vistazo ha desatado una ola de memes.

Luego de que el nuevo tráiler de ‘Ant-Man and the Wasp: Quantumania’ se estrenara, las reacciones en redes no se hicieron esperar, especialmente los memes que notaron la apariencia de MODOK.

Cabe recordar que MODOK -quien ahora inspiró memes- es un villano recurrente en los cómics de Marvel, el cual fue creado por Stan Lee y Jack Kirby en 1967 ; también ha aparecido en series animadas.

Sin embargo, esta será la primera vez que MODOK aparezca en el Universo CInematográfico de Marvel (UCM) y aunque en un principio sorprendió por su diseño fiel al cómic , eso no impidió los memes.

Pues en una segunda escena, MODOK aparece como una cabeza flotante del actor Corey Stoll , es decir Darren Cross quien apareció en el UCM como Yellowjacket, lo cual originó memes.

Usuarios comparan con memes a MODOK con Mr. Eléctrico, villano de Sharkboy y Lavagirl

Aunque MODOK en esencia es una cabeza flotante con una inteligencia sobrehumana, el diseño no convenció a muchos que, con memes lo compararon con Mr. Eléctrico, villano de la película de Sharkboy y Lavagirl (2005).

Otros más, si bien aseguran que el diseño de MODOK no terminó de convencer en el tráiler de ‘Ant-Man and the Wasp: Quantumania, aseguran que el personaje en sí es bastante extraño, por lo que logró su cometido.

Apariencia de MODOK en 'Ant-Man and the Wasp: Quantumania' desata memes (Especial )

¿Cuál será el papel de MODOK en ‘Ant-Man and the Wasp: Quantumania’?

De cualquier manera, la pregunta que la mayoría de los fans se han hecho -obviando los memes sobre MODOK-, es qué papel cumplirá este villano en ‘Ant-Man and the Wasp: Quantumania’.

Además de cómo sobrevivió tras su primer enfrentamiento contra Scott (Paul Rudd) en la primera entrega de Ant-Man para finalmente convertirse en MODOK en ‘Ant-Man and the Wasp: Quantumania.

De momento, además de los memes sobre MODOK, las teorías de cómo es que Yellowjacket se convirtió en este personaje ya comienzan a hacerse presente en redes e Internet.

Habrá que esperar hasta el estreno de ‘Ant-Man and the Wasp: Quantumania’ el próximo 17 de febrero del 2023.

Apariencia de MODOK en 'Ant-Man and the Wasp: Quantumania' desata memes (Especial )

