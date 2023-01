Para cerrar bien la noche de este 9 de enero, Marvel lanzó el nuevo tráiler de Ant-Man and the Wasp: Quantumania, el cual es espectacular gracias a Kang.

Y es que el tráiler de Ant-Man and the Wasp: Quantumania, por fin presenta a Kang como la amenaza que se supone será para todo el UCM en esta nueva etapa.

Vemos como Scott Lang será seducido por el conquistador, quien le ofrecerá una segunda oportunidad para hacer las cosas bien con su hija; pero con un precio.

Ant-Man and the Wasp: Quantumania se estrenará en cines de todo el mundo el 17 de febrero de 2023.

Ant-Man and the Wasp: Quantumania sentará las bases para las Fases 5 y 6 del UCM

La Fase 4 del UCM fue olvidable para muchos, con producciones que parecían no apuntar hacia ningún lugar; pero todo cambiará con Ant-Man and the Wasp: Quantumania.

Por lo que hemos vimos en este tráiler de Ant-Man and the Wasp: Quantumania, la película por fin sentará las bases de conflicto que se resolverá en las Fases 5 y 6 de este universo.

Kang se asume como una gran fuerza imparable, e incluso vemos a su ejército; recordando que el villano tiene el título de “Conquistador”, por haber dominado varias líneas temporales.

Este primer encuentro será el inicio formal del desarrollo de todo lo que veremos a lo largo de los próximos años, hasta la llegada de Avengers: The Kang Dinasty.

Ant-Man and the Wasp: Quantumania (Disney)

M.O.D.O.K. será otra pieza clave en Ant-Man and the Wasp: Quantumania

Finalmente, el tráiler de Ant-Man and the Wasp: Quantumania nos dejó con el primer vistazo a otro villano clásico de Marvel, nos referimos a M.O.D.O.K.

De momento no se ha revelado del todo cuál será su papel en Ant-Man and the Wasp: Quantumania; sin embargo, todo indica que será uno de los secuaces de Kang.

Lo que significa que será clave en conflicto que se desarrollará en contra de El Conquistador, ya que en los cómics M.O.D.O.K. es una IA que tiene como objetivo acabar con los seres vivos.

Habrá que ver cómo se maneja eso en la película del Hombre Hormiga y la Avispa.

M.O.D.O.K. en Ant-Man and the Wasp: Quantumania (Disney)

Con información de Marvel.