Faltan algunos meses para que se estrene Ant-Man and The Wasp: Quantumania en cines; sin embargo ya hay algunos spoilers del los villanos, sobretodo de M.O.D.O.K.

Como ya ha pasado en anteriores ocasiones, un coleccionable filtró que la que sería la apariencia de M.O.D.O.K. en Ant-Man and The Wasp: Quantumania, la cual sería diferente a los cómics.

Recordemos que en las historietas y otras adaptaciones, M.O.D.O.K. es presentado como una cabeza humana gigante con extremidades cortas, dando un aspecto grotesco.

En Ant-Man and The Wasp: Quantumania, el villano seguirá con esa misma temática; sin embargo su cabeza ahora será robótica de un color dorado, pareciendo más un huevo gigante.

Funko Ant-Man and The Wasp: Quantumania (Funko)

¿Quién es M.O.D.O.K.?

M.O.D.O.K. es uno de los villanos más peligrosos de Marvel, el cual ha tenido diversas versiones; pero la más famosa es la de George Tarleton, un técnico de AIM (Ideas Mecánicas Avanzadas, por sus siglas en inglés).

Él fue alterado con partes mecánicas y mutagénicos para convertirse en un híbrido máquina/humano, el cual estaba diseñado para estudiar y mejorar el Cubo Cósmico.

Sin embargo, tomó conciencia de sí mismo, volviéndose ambicioso y matando a sus creadores, tomando el nombre de M.O.D.O.K. (Organismo Móvil/Mecanizado Diseñado Solo para Matar).

Aunque físicamente no es muy poderoso, se trata de uno de los seres más inteligentes del universo Marvel, siendo responsable del desarrollo de máquinas mortales, además de tener en su cuerpo armamento pesado.

M.O.D.O.K. ha sido un villano recurrente de Hulk y los Vengadores, cuyo único objetivo es hacer experimentos para tener más conocimiento y aniquilar a todos los seres vivos, debido a que esa es su programación.

Se trata de un ser implacable, a pesar de ser “mitad humano”, su mente está completamente alterada y sólo busca cumplir la orden de matar todo lo que se ponga en su camino.

M.O.D.O.K. (Marvel)

¿Cuál será el rol de M.O.D.O.K. en Ant-Man and The Wasp: Quantumania?

De momento no se sabe bien cuál será el rol de M.O.D.O.K. en Ant-Man and The Wasp: Quantumania, pues se pensaba que el único villano sería Kang el Conquistador.

Es posible que se cambie un poco la historia de M.O.D.O.K., siendo ahora uno de los sirvientes de Kang, quien lo ayudará en su empresa de conquistar el multiverso y salvar a la Princesa Ravona.

Dejando de lado toda la trama de AIM en un segundo plano; no olvidemos que Ant-Man and The Wasp: Quantumania no se centrará en el plano real, sino en el mundo cuántico.

A mencionar que será Bill Murray quien interprete a M.O.D.O.K. en Ant-Man and The Wasp: Quantumania.

Ant-Man and The Wasp: Quantumania se estrenará en México el próximo 16 de febrero de 2023 .

Con información de Funko.