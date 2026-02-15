El 15 de febrero se celebra el Día de la Mujer Mexicana para conmemorar la lucha por la igualdad de género, por lo que te dejamos estas 11 frases para celebrarla.

El Día de la Mujer Mexicana fue instaurado en 1961 por la dramaturga Maruxa Vilalta y la licenciada Amalia González Caballero de Castillo Ledón.

11 frases para celebrar el Día de la Mujer Mexicana este 15 de febrero

Tal y como se dijo, este 15 de febrero se celebra el Día de la Mujer Mexicana, por lo que te dejamos estas 11 frases para celebrarlo:

“A la mujer mexicana: un roble en la adversidad y un abrazo cálido en la alegría. ¡Gracias por ser el corazón de nuestra cultura!” “Como el agave, eres fuerte y resiliente; como el cempasúchil, llenas de color nuestra vida. ¡Felicidades a la mujer mexicana!” “¡Orgullo y fuerza! Feliz Día de la Mujer Mexicana.” “Ser mujer en México es sinónimo de valentía. Hoy celebramos tu capacidad de transformar realidades con determinación y amor.” “Ni de oro ni de plata, la verdadera riqueza de México es el espíritu inquebrantable de sus mujeres.” “Reconocemos hoy tu talento y la pasión que imprimes en cada proyecto. Eres ejemplo de profesionalismo y garra mexicana.” “A la mujer que no se rinde y siempre encuentra el ‘cómo sí’. ¡Felicidades!” “Celebrando hoy la magia, el coraje y el talento de la mujer mexicana.” “Heredera de grandes historias y creadora de nuevos caminos. Gracias por poner el nombre de México en alto con cada paso que das.” “Tu fuerza no solo mueve montañas, mueve a todo un país. Reconocemos hoy tu papel invaluable en nuestra historia y nuestro presente.” “Mexicana: llevas en la sangre la herencia de guerreras y en el alma la luz de la esperanza ¡Felicidades en tu día!”