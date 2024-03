Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) lanzaron una alerta por una ameba come cerebros que ya mató a 3 personas.

De acuerdo con las autoridades, el contagio de esta ameba come cerebros se debió al uso de agua de la llave para enjuagues nasales.

El parásito, conocido como acanthamoeba, se encuentra en diversos mantos de agua en Estados Unidos; como ríos, lagos, tuberías e incluso piscinas.

Esta, pocas veces llega a afectar al ser humano, a menos que encuentre una vía directa al cerebro, que es donde hace más daño al organismo.

Cerebro (Robina Weermeijer / Unsplash )

Piden no usar agua de la llave en lavados nasales para no contraer la ameba come cerebros

Ante lo ocurrido, los CDC pidieron a la gente en Estados Unidos que no use agua de la llave en lavados nasales, con el fin de con contraer la ameba come cerebros.

Lo ideal es adquirir agua destilada o esterilizada si se va a hacer un lavado nasal; en dado caso de que sólo se tenga agua de la llave, esta se debe de hervir.

Al estar en tuberías, se se usa un lavado nasal con agua de la llave, la ameba come cerebros “acanthamoeba” tendrá una vía directa al interior de la cabeza del ser humano.

Asimismo, se recomienda ir de inmediato al médico al momento de presentar los primeros síntomas de una posible infección en el cerebro.

Agua de la llave (Unsplash)

¿Cuáles son los síntomas al contraer la ameba come cerebros?

Debido a lo raras que son, es difícil identificar una infección por ameba come cerebros.

De acuerdo con los CDC, los síntomas más comunes de infección por la ameba come cerebros “acanthamoeba” son los siguientes:

Dolor de cabeza

Náuseas

Confusión

Vómito

Fiebre

Alucinaciones

Convulsiones

Rigidez en el cuerpo

Estado de Coma

Estos se pueden presentar en conjunto o de manera individual hasta 12 días después de estar expuesto a la ameba come cerebros.

Además de que sólo el 10% de las personas llegan a sobrevivir, el resto muere en un lapso de 18 días. Por ello, es importante ir de inmediato al médico.

Ameba comecerebros (@mojomike001 / Instagram)

Con información de Vive USA