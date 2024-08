Cerca del arrecife Alacranes, Progreso, Yucatán, la madrugada de hoy martes 6 de agosto, se hundió el yate On The Sly, sin embargo, las 12 personas que viajaban a bordo se encuentran a salvo.

De acuerdo con lo señalado, las 12 personas o tripulantes, fueron rescatados por elementos de la Secretaría de Marina en Yucatán, gracias a la prontitud de reacción al descubrir el hundimiento del yate On The Sly.

El yate On The Sly se dedicaba al turismo en Yucatán y pertenece a la compañía de renta Mahalo Boats, la cual según sus redes sociales, no se ha pronunciado por lo ocurrido en arrecife Alacranes.

Yate On The Sly se hundió cerca de Progreso, Yucatán, durante la madrugada; esto fue lo que pasó

De acuerdo con medios locales, así como con el periodista Gonzalo Hermosillo, el yate On The Sly se hundió mientras viajaba con rumbo al arrecife Alacranes, Yucatán con 12 personas a bordo.

El viaje del yate On The Sly comenzó desde el puerto de Yucaltepén pasada las cero horas de hoy martes 16 de agosto, sin embargo, el casco hizo vía agua y comenzó el hundimiento.

El hundimiento del yate On The Sly se reportó entre las 5:00 y 6:00 horas a 30 millas al norte de Progreso y a 35 de Isla Pérez, cerca también del arrecife Alacranes, Yucatán.

Sin embargo, tal como relata el presidente de la Asociación de Marinas y Servicios Náuticos de Yucatán, Mario Esquivel Ríos, el capitán del yate On The Sly y el resto de sus tripulantes actuaron con rapidez.

Los tripulantes dejaron el yate On The Sly antes de su hundimiento y portaron los chalecos salvavidas para evitar una tragedia, además su capitán emitió una llamada de auxilio vía radio, con los datos de su ubicación.

La Asociación de Marinas y Servicios Náuticos de Yucatán también apoyó al rescate de los tripulantes y solicitó auxilio a otras embarcaciones de recreo que estaban en el mar al momento del hundimiento del yate On The Sly.

El yate "On The Sly" naufragó en la madrugada de este martes entre Alacranes y Progreso, Yucatán, junto con los 12 tripulantes que viajaban a bordo, quienes fueron rescatados por la Armada de México. pic.twitter.com/0VV4KEBxbN — En Cambio Tabasco (@TabascoEnCambio) August 6, 2024

Tripulación del yate On The Sly que se hundió en Progreso, Yucatán, fue rescatada por la Semar

Ante el hundimiento del yate On The Sky y su llamada de auxilio vía radio, fueron los elementos de la Secretaría de Marina (Semar) quienes por parte de la XIII Zona Naval, llevaron a cabo la operación de rescate.

Fue una lancha tipo Defender con elementos de la Armada de México quienes dieron con los 12 náufragos del yate On The Sly, que de acuerdo con un video compartido en redes sociales.

Las 12 personas que sobrevivieron al hundimiento del yate On The Sly fueron rescatados sanos y salvos por la Semar y los llevaron de vuelta al puerto de Yucaltepén, Yucatán, se desconoce si acudieron paramédicos a su recepción.

Debido a la temporada vacacional y la atracción que representan los viajes turísticos en yate en costas de Yucatán, es que autoridades como la Semar y la Guardia Nacional mantienen vigilancia en aguas del sur de México.