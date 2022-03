VIDEO: Pide ayuda para encontrar su mamá; María Isabel Rea Álvarez desapareció en Uruapan, Michoacán

Ángel Iván, hijo de María Isabel Rea Álvarez, pide ayuda para encontrar a su mamá, quien desapareció en Uruapan, Michoacán.

El joven compartió un video en el que comparte como desapareció su mamá con la intensión de que más personas le ayuden a localizarla.

“Ella se llama María Isabel Rea Álvarez, tiene 46 años, es de complexión delgada, tiene ojos cafés y la piel blanca y hace dos semanas que no sé nada de ella”

Ayúdenme a encontrar a mi mamá El 17 de febrero mi mamá salió de nuestra casa para empezar su diaria, sin imaginar que ese día no volvería a casa. Fue llevada contra su voluntad. Ayúdenme a difundir este video. Ayúdenme a que vuelva #NiUnaMenos #desaparecida #Uruapan #Michoacan pic.twitter.com/DVAmD0Wsgq

Ángel compartió que María Isabel, su mamá, fue vista por última vez el jueves 17 de febrero de 2022, cuando se encontraba en un “local de maquinitas”.

El joven indicó que el establecimiento donde fue vista por última vez su mamá se ubica en la calle Camino Viejo a Tejerías, frente del estacionamiento del supermercado Aurrerá, en Uruapan, Michoacán.

Recordó que María Isabel salió ese día de su casa para empezar su día, “sin imaginar que ese día no volvería a casa”.

Además, aclaró que su mamá fue llevada contra su voluntad, por lo que pidió ayuda para difundir su mensaje y poder encontrarla.

Luego de explicar cómo desapareció su mamá, Ángel pidió que, si alguien tiene información sobre María Isabel, la comparta con él.

“Me gustaría pedirles a todos ustedes que me están escuchando y que me están viendo, que si saben algo o si escucharon algo que sea de ayuda para encontrarla me lo hagan saber”

Ángel Iván, hijo de María Isabel Rea Álvarez