Una balacera en Morelia de la que se informa, ocurrió luego del concierto de Danny Ocean en la Plaza Monumental de la ciudad, dejó un saldo de un muerto y varios lesionados.

De acuerdo con lo indicado en reportes de medios locales, la balacera en Morelia, Michoacán luego de la presentación de Danny Ocean, fue perpetrada por un grupo de sujetos armados.

La información refiere que fue durante los minutos finales del concierto de Danny Ocean en la Plaza Monumental de Morelia, ayer viernes 25 de noviembre, que se registró la balacera.

Fue durante la noche de ayer viernes 25 de noviembre cuando se registró una balacera en Morelia, de la que se indica, ocurrió durante el término del concierto de Danny Ocean.

Según lo indicado en la información sobre los hechos, debido a la balacera en Morelia tras el concierto que se celebró en la Plaza Monumental, se dejó un saldo de un muerto y varios lesionados.

Versiones señalan que serían de cuatro a ocho las personas que resultaron lesionadas debido al ataque armado perpetrado por varias personas.

Testigos de los hechos refieren que la balacera en Morelia fue perpetrada por varios sujetos armados, de quienes se indica, dispararon contra los tripulantes de camionetas que estaban estacionadas.

Sobre lo ocurrido en inmediaciones de la Plaza Monumental de Morelia, Michoacán, circula en redes sociales un video que muestra parte de los hechos.

En el video, se puede observar que personas al interior del inmueble donde se celebró el concierto de Danny Ocean, intentaban resguardarse tras escuchar los impactos de arma de fuego.

Asimismo, se logra apreciar que las personas se encontraban al interior de la Plaza Monumental, la cual ya lucía prácticamente desalojada pese a que se había realizado el concierto de Danny Ocean.

Debido a los hechos, el propio cantante de origen venezolano publicó un mensaje por medio de su cuenta de Twitter, en el cual lamentó lo ocurrido.

En su publicación, Danny Ocean dijo no entender por qué ocurrió la balacera en Morelia cuando la intención de su concierto es el de dar un “mensaje de amor”.

De la misma forma, el cantante pidió a sus seguidores cuidarse mucho y ofreció sus canales de comunicación para lo que necesiten.

Finalmente, Danny Ocean destacó que a pesar de lo ocurrido durante su concierto en la Plaza Monumental de Morelia, no cambia el amor que siente por cada uno de los rincones de México.

“No entiendo porque suceden estas cosas si vinimos con un mensaje de amor! No se ni que decir, nunca he estado en esta situación. Por favor cuídense mucho, estoy con ustedes. Mis canales están abiertos para lo que necesiten. Esto no cambia el amor que siento a cada rincon de Méx”

Danny Ocean