Sofía Yunes Gamboa anunció su renuncia a Movimiento Ciudadano y acusó al partido por tener una supuesta alianza con Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), de cara a las elecciones 2024.

La renuncia de Sofía Yunes fue anunciada por la política veracruzana a través de sus redes sociales, en donde afirmó que Movimiento Ciudadano está al servicio del gobierno de Morena en Veracruz.

Cabe destacar que Sofía Yunes fue anunciada candidata de Movimiento Ciudadano para la Diputación Local del Distrito XVII, en Alvarado, Veracruz, en las elecciones del 2 de junio, sin embargo, no arrancó campaña junto a sus compañeros.

En un video, Sofía Yunes compartió su decisión de renunciar a Movimiento Ciudadano y emprender un nuevo camino, ya que, según dijo, el partido “ya no tiene un proyecto propio”.

La política veracruzana acusó que el partido naranja se puso al servicio del gobierno de Morena en Veracruz, a lo que sentenció, “no se piensa prestar”.

“La decisión la he tomado porque Movimiento Ciudadano ya no tiene un proyecto propio, porque se puso al servicio de un gobierno y se volvió un partido esquirol de Morena, yo no me pienso prestar a ello”.

Sofía Yunes se dijo decepcionada del partido en el que confió, sin embargo, aseguró que Movimiento Ciudadano no representa a los jóvenes, a las mujeres y mucho menos “una nueva política”.

“Yo creí en el proyecto, creí en sus dirigentes y me han decepcionado mucho, no solo a mí, si no a los ciudadanos que pensábamos que estábamos en un proyecto que podía representar a Veracruz, que podía defender nuestras causas, pero hoy me doy cuenta que Movimiento Ciudadano no representa ni a las juventudes, ni a las mujeres, y mucho menos representa una nueva política”.

Sofía Yunes