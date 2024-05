La madre buscadora de Sonora, Ceci Flores, lanzó un reto al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), y al jefe de gobierno de la Ciudad de México (CDMX), Martí Batres.

Luego de que descalificaron su trabajo y acusaron que la fosa clandestina en los límites de Iztapalapa y Tláhuac fue un “montaje”, Ceci Flores retó a AMLO y a Martí Batres a participar en una jornada de búsqueda de personas desaparecidas.

La madre buscadora acusó que “t odo el Estado” esta en contra de alguien que solo “busca la verdad”.

Ceci Flores pide a AMLO y Martí Batres que asistan a jornada de búsqueda para que sepan lo que pasa en México

Ceci Flores pidió a AMLO, a Martí Batres y a todos los que se sintieron ofendidos por el hallazgo del crematorio en la CDMX, que no se vayan por la salida fácil de la descalificación que no resuelve el problema de desaparecidos en México.

En cambio, los orilló a que “vayan a una jornada de búsqueda” y sientan el dolor, desesperación y la esperanza de las madres de encontrar a sus hijos, de que regresen a ellas.

Ceci Flores aseguró que no tienen que acudir a una jornada con ella, que lo pueden hacer con cualquier otro colectivo, pero subrayó que es “urgente” que lo hagan, para que tanto AMLO como Martí Batres y demás políticos conozcan la situación que vive México en cuanto a desapariciones.

“Para que sepan lo que ocurre en ese México, si no es conmigo, con cualquier otro colectivo, pero ustedes que toman las decisiones, es urgente que caminen entre las madres buscadoras, les va a cambiar sus prejuicios y visión errada.” Ceci Flores

Asimismo, señaló que si al terminar la jornada siguen considerando que se trata de un “montaje”, “traficar” con el tema, o golpes por “cuestiones electorales” , Ceci Flores afirmó que “en ese momento, no vuelvo a alzar la voz.”.

Al presidente @lopezobrador_, a @martibatres, a todos los que se sintieron ofendidos por el hallazgo del crematorio en la CDMX, no entienden la magnitud del problema, y se van por la salida fácil de la descalificación, así no arreglarán nada. Les quiero hacer una propuesta:

1/4 pic.twitter.com/LssyzjtB7s — Ceci Flores 6623415616 (@CeciPatriciaF) May 3, 2024

Ceci Flores denuncia amenazas de muerte tras descalificación de AMLO y Martí Batres

En entrevista con Azucena Uresti, Ceci Flores, la madre buscadora de Sonora, denunció que tras la descalificación de AMLO y de Martí Batres ha recibido amenazas de muerte.

“Dos días me han estado amenazando de muerte, me siento más en riesgo”, apuntó la madre buscadora, quien adelantó que p ese a las amenazas en su contra no se quedará callada ante un gobierno que solo lucró con las víctimas y no dio el apoyo prometido .

Ceci Flores también denunció de manera pública que el acoso en su contra ha sido tal que el Secretario de Seguridad de la CDMX ha revictimizado a sus hijos desaparecidos, asegurando que no deben hacer caso a la madre buscadora porque sus hijos eran delincuentes.

“El secretario de seguridad de Sheinbaum ha estado hablándole a victimas diciéndoles que no me hagan caso, que porque mis hijos eran delincuentes, que por eso estaban desaparecidos, fíjate que pena con este señor, ojalá que él no tenga un hijo desaparecido. El karma lo puede alcanzar". Ceci Flores

La madre buscadora apuntó que AMLO pisoteó a las víctimas de México , y que durante los 6 años de gobierno jamás trabajó en favor de los cientos de miles de desaparecidos en el país.

“Me odia el presidente, pero yo no tengo odio por él (...) Lo único que digo es que al presidente Dios lo perdone, porque no creo que haya uno más en el país, que tenga un desaparecido que tenga un buen sentimiento de él.” Ceci Flores

AMLO y Martí Batres descalifican la labor de Ceci Flores, madre buscadora

Cabe destacar que tanto AMLO como Martí Batres descalificaron la labor de Ceci Flores , luego de que la madre buscadora de Sonora señaló la existencia de una presunta fosa o crematorio clandestino en Iztapalapa, CDMX.

Martí Batres afirmó que la denuncia de Ceci Flores fue un “montaje frustrado” por las autoridades, pues según expuso, se hicieron las investigaciones y análisis correspondientes, descartando:

la existencia de una fosa o crematorio clandestino

el hallazgo de restos humanos

El jefe de gobierno de la CDMX aseguró que aunque la búsqueda de desaparecidos es una “causa justa”, Ceci Flores trató de golpear al gobierno porque pertenece a un “movimiento político ”.

Por su parte, AMLO señaló que la madre buscadora busca “trafica con el dolor” de quienes tienen familiares desaparecidos en México.

Además el presidente de México afirmó que Ceci Flores actuó bajo las órdenes del “bloque conservador”, quienes dijo, serían los “autores intelectuales” de los mensajes de la madre buscadora.