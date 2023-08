Fernando Cardoza y su mamá, Lorena Tapia, viajaron desde Sonora hasta Veracruz para que fuera premiado por la Secretaría de Marina, pero allí se encontraron con la discriminación que ejercieron elementos por el trastorno del espectro autista con el que vive.

Lorena Tapia contó que su hijo ganó el concurso El Niño y la Mar que organiza la Secretaría de Marina, por lo que como sucede con un niño de cada estado que es el ganador, fue invitado a una serie de eventos que se llevan a cabo en Ciudad de México y en Veracruz para celebrar a las y los menores.

Los primeros eventos fueron en la Ciudad de México y transcurrieron con normalidad pero al llegar a Veracruz se encontró con los malos tratos de una teniente, quien bajo el argumento de “no estar preparados” para un niño dentro del trastorno del espectro autista no quiso atenderlo ni ayudarles con sus necesidades.

Ante la discriminación sufrida, la mamá de Fernando Cardoza aseguró que presentará una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

Fernando tiene 8 años de edad y vive con autismo

Fernando Cardoza tiene ocho años y como parte de su trastorno es muy susceptible al sonido por lo que los altos volúmenes le lastiman y lo alteran.

Por eso en la ceremonia de bienvenida en la Heroica Escuela Naval Militar, cuando la banda musical comenzó a sonar, su mamá pidió unos tapones para evitarle malos momentos pero lo único que obtuvo fue respuestas groseras y discriminatorias.

“En Ciudad de México estuvimos prácticamente encerrados, nada más nos llevaron a un cine y todo se manejó muy bien, el problema fue aquí en Veracruz, en la Escuela Naval de aquí de Veracruz, fue un recibimiento y nos recibieron con música y mi hijo es muy susceptible al ruido, cuando me acerqué a ella para pedirle tapones, a la enfermera, alguien que me podría auxiliar, fue cuando me contestó de nuevo lo de siempre que ellos no estaban preparados para mi hijo con autismo” Lorena Tapia, mamá de Fernando Cardoza

Ante ello, dijo, lo que hizo fue explicarle las necesidades que tenía Fernando debido a que se encuentra dentro del espectro pero únicamente encontró más malos tratos al decirle que era un problema del menor de edad.

“Nos dicen que no lo pusieron en el registro (que está dentro del espectro autista) y yo le digo, sino estaban preparados por qué no lo dijeron en el momento y no hasta este momento (…) en la convocatoria no dice nada, nada más dice todos los niños mexicanos de 10 a 12 años” Lorena Tapia, mamá de Fernando Cardoza

Sacaron a Fernando de la premiación de El Niño y la Mar culpándolo por vivir con autismo

Lorena Tapia, mamá de Fernando Cardoza, se fue llorando de la frustración al no contar con los elementos para darle un buen momento a su hijo y que pudiera disfrutar del premio que había obtenido, en lugar de pasar malos ratos por la hipersensibilidad que tiene.

Ante ello, la teniente Paola Cervantes que inicialmente ejerció los malos tratos, le llamó pero únicamente para reiterarle lo que ya le había dicho: que su hijo no tenía cabida en la premiación de El Niño y la Mar ya que no podían atenderlo.

“Hasta ahorita no he recibido ninguna disculpa de su parte, al contrario se me habló porque dije que iba a poner una denuncia en el estado de Sonora ante derechos humanos y nada más me habló para decirme y pedirme que no lo hiciera pero me reiteró el hecho de que el niño, de que no estaban preparados para recibir al niño, yo le dije que me lo hubiera comentado en ciudad de México porque aquí estaba batallando mucho para regresarme” Lorena Tapia, mamá de Fernando Cardoza

Lorena Tapia afirmó que nunca había vivido una situación de discriminación tan fuerte como la que la Secretaría de Marina realizó, por lo que decidió hacer público lo que vivió Fernando para que ningún otro niño con discapacidad vuelva a pasar por algo similar.