Un niño de 10 años mató a su amigo por ganarle en las maquinitas, hechos que ocurrieron en Veracruz el pasado domingo 15 de enero de 2023.

De acuerdo con medios locales, un niño de 10 años disparó contra otro niño de 11, tras un conflicto que tuvieron luego de un juego en las maquinitas de un establecimiento ubicado en la localidad de El Tejocote, municipio de La Perla en Veracruz.

El reporte de este caso indica que el niño de 10 años, luego de pelear con su amigo, fue a su casa, tomó una pistola que guardaban y regresó al establecimiento para dispararle a Samuel, nombre con el que ha sido identificado.

El menor que recibió el disparo fue trasladado al Hospital Regional de Río Blanco aún con vida, pero murió momentos después.

Gobierno de Veracruz confirma lo ocurrido en El Tejocote

Lo ocurrido con el niño de 10 años que mató a su amigo en El Tejocote, Veracruz, fue confirmado por el gobernador de la entidad, Cuitláhuac García, quien detalló que la Fiscalía estatal ya investiga el caso.

Cuitláhuac García dijo que debe actuarse sobre la responsabilidad del arma y que por este tipo de sucesos, son importantes las campañas de desarme, “sin duda hay responsabilidades y por eso nosotros hacemos campañas, es mejor que no se tenga un arma en un domicilio porque miren las tragedias”.

El gobernador de Veracruz dijo que este homicidio en particular, se pudo haber evitado si no hubiera armas de fuego en las casas a las que menores de edad puedan tener acceso.

“Lo triste de este caso es que un niño de 10 años tiene acceso a un arma de su familia y va la detona en contra de otro niño por una discusión entre ellos”. Cuitláhuac García

En redes sociales, pobladores del municipio de La Perla difundieron que el niño que habría disparado y su padre huyeron de la comunidad:

“Entre juegos, un niño tomó la pistola de su papá para dispararle el niño y el papá se ha dado a la fuga. Por favor, reflexionen sobre el ejemplo que se le da a los niños. Comprendamos el dolor que aquella familia siente en estos momentos”, publicaron en Facebook.

El gobernador Cuitláhuac García pidió que, además de difundir lo que sucedió entre los dos niños, se publiciten las campañas de desarme para no tener armas en sus domicilios.

García también descartó que las maquinitas en negocios locales sean puntos propicios para la inmersión de niños y niñas en actividades delictivas, como supuestamente ocurre en Sinaloa.

“Son maquinitas de jueguitos, no comparemos. Ni modo que la gente de Ovidio esté interesada en las maquinitas que dan dos pesos, no, están en casinos, en transportar la droga a Estados Unidos, el negocio del fentanilo y todas estas drogas sintéticas. No hagamos comparaciones”, indicó el gobernador de Veracruz.