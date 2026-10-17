La Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y el Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) realizaron las Jornadas de Trabajo UAM-IMP en la Unidad Azcapotzalco, con el objetivo de impulsar la colaboración científica, el desarrollo de tecnologías sustentables y la formación de profesionales de alto nivel para atender los desafíos del sector energético nacional.

El encuentro reunió a investigadores, académicos y especialistas de ambas instituciones, quienes intercambiaron conocimientos, identificaron áreas de interés común y plantearon proyectos conjuntos para fortalecer la innovación tecnológica en México.

Como parte de las actividades, se presentó la convocatoria de proyectos de investigación entre el IMP y las unidades Azcapotzalco, Lerma, Iztapalapa y Cuajimalpa de la UAM, con la participación de autoridades universitarias.

Proyectos de investigación impulsan la transición energética

Durante las jornadas se expusieron iniciativas relacionadas con la arquitectura bioclimática, el estudio de flujos multifásicos y el aprovechamiento de residuos orgánicos para desarrollar combustibles y materiales.

Entre los proyectos presentados estuvieron:

Remodelación de edificaciones con técnicas de Arquitectura bioclimática , a cargo del doctor Aníbal Figueroa Castrejón, de la Unidad Azcapotzalco .

, a cargo del doctor Aníbal Figueroa Castrejón, de la . Fenómenos de flujo multifásico en sistemas confinados, presentado por el doctor Gabriel Soto Cortés, de la Unidad Lerma .

. Desarrollo de una biorrefinería fúngica para la valorización de residuos orgánicos urbanos en biocombustibles y ácido poliláctico, del doctor Héctor Hugo León Santiesteban, de la Unidad Azcapotzalco .

para la valorización de residuos orgánicos urbanos en biocombustibles y ácido poliláctico, del doctor Héctor Hugo León Santiesteban, de la . Diésel verde . Procesos de hidrotratamiento para la obtención de diésel verde o bioturbosina a partir de aceites vegetales y/o bioaceites usando catalizadores sustentables, encabezado por el doctor José A. Colín Luna, de la Unidad Azcapotzalco .

. Procesos de hidrotratamiento para la obtención de diésel verde o bioturbosina a partir de aceites vegetales y/o bioaceites usando catalizadores sustentables, encabezado por el doctor José A. Colín Luna, de la . Utilización de residuos lignocelulósicos para la producción de biocombustibles y productos de alto valor agregado, de la doctora Margarita M. González Brambila, de la Unidad Azcapotzalco.

Estas propuestas abordan alternativas para el aprovechamiento de residuos, la producción de biocombustibles y el desarrollo de procesos con criterios de sustentabilidad, en el marco de los retos de la transición energética.

UAM e IMP mantienen colaboración desde hace más de 40 años

En el evento estuvieron presentes el rector general de la UAM, doctor Gustavo Pacheco López, y el director de Investigación y Posgrado de la universidad, Román Linares Romero.

Por parte del IMP participaron el director de Investigación en Exploración y Extracción, Erick Emanuel Luna Rojero, el director de Innovación, Transición y Procesos Industriales. Felipe de Jesús Ortega García, y Ernesto Heredia Zavoni, director de Tecnología.

La colaboración entre la UAM y el IMP se mantiene desde hace más de 40 años y se ha materializado en alrededor de 60 convenios y contratos. Además, la universidad cuenta con grupos académicos con experiencia tanto en el ámbito de los hidrocarburos como en el desarrollo de nuevas fuentes de energía renovable.

Con esta iniciativa, la UAM reafirma su compromiso con la sostenibilidad ambiental y la formulación de soluciones energéticas que consideren el equilibrio entre la naturaleza, la tecnología y las necesidades de la sociedad.