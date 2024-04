¿Ya se les hizo costumbre? Turistas extranjeros se quejan del ruido que estaban haciendo un grupo de mexicanos en Manzanillo y así fueron corridos de la playa.

En las últimas semanas se ha creado un debate en las redes sociales por las quejas que han expresado algunos turistas por el volumen de la música en las playas mexicanas.

Tal y como habría pasado en otras playas mexicanas, en las redes sociales se viralizó un video de como unos turistas se quejaron por la música en Manzanillo, Colima.

De acuerdo con la usuaria que compartió el video, los extranjeros se habían quejado por el volumen de este grupo de personas que se encontraban en la playa.

Sin embargo, las personas decidieron correr a estos turistas de una estruendosa forma que ha generado opiniones en contradas.

Playa Manzanillo (@HectorAstudillo)

Al estilo de Sinaloa, turistas extranjeros se quejan del ruido en la playa de Manzanillo

Gran polémica se vive luego de que en las redes sociales se han viralizado videos en el que turistas extranjeros se quejan del ruido que hay en las playas mexicanas.

Luego de la polémica por la música de banda en las playas de Mazatlán, Sinaloa, se dio a conocer que no sería el único lugar en el que los turistas se han quejado por el ruido.

A través de TikTok se viralizó un video en el que mostraría como unos turistas extranjeros se quejaron por el ruido en Manzanillo, Colima.

De acuerdo con la usuaria Yessi Cortés los hechos ocurrieron durante Semana Santa cuando un grupo de mexicanos estaban disfrutando de la playa.

“Todo era tan perfecto, estábamos disfrutando de lo que nos regala la vida y la naturaleza. Estábamos tan a gusto, teníamos como unas tres horas de haber llegado, pues Semana Santa”, señala el video.

En las imágenes se ven como las personas se encuentran disfrutando con la música a todo volumen cuando dos turistas extranjeros se les acercan molestos.

“Y de pronto llegan estas dos personas extranjeras muy enojadas a decir que le bajáramos a la música, que no les gusta la música alta”, se menciona en el video.

Y es que los turistas querían que le bajarán el volumen de la música, pero los mexicanos se defendieron argumentando que tenían el derecho de disfrutar el lugar como quisieran.

Así terminaron expulsando mexicanos a turistas extranjeros que se quejaron del ruido en Manzanillo

El video muestra cómo se enfrascaron en una discusión y es que los turistas exigían que se le bajará a la música.

Incluso habrían amenazado con llamar a la policía si no accedían a bajarle a su música.

Sin embargo, el grupo de mexicanos decidió hacer otra cosa y aumentó el volumen de la música.

Incluso decidieron celebrar con la canción ‘Por mi México’, demostrando que no tenían la intención de ceder a la presión de los turistas extranjeros.

Fue en ese momento que los turistas extranjeros tuvieron que abandonar la playa de Manzanillo.

En el video la usuaria resalta que no todos los turistas extranjeros son iguales y que incluso algunos se sumaron a su fiesta.

Sin embargo, pidió a los turistas que si no están a gusto en México reconsideren su visita y mejor opten por irse a otros lugares donde no les moleste el ruido.

“Aclaro que no todos (los extranjeros) son iguales, nos encontramos con muchas personas extranjeras y no hacían más que aplaudir y bailar. Se respeta el parecer de casa quien, pero si no están a gusto, para qué vienen a México”, se lee en el video.