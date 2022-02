Titular de la SCT en San Luis Potosí a reportera: “Contesto como se me dé la gana” (Video)

El titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) de San Luis Potosí, Leonel Serrato Sánchez, fue duramente criticado por la forma de contestarle a una reportera local.

Y es que al término de un evento en Ciudad Valles, diversos reporteros se acercaron a cuestionar a Leonel Serrato Sánchez sobre una presunta supuesta “ley mordaza” al prohibir al delegado Eduardo Saldaña Villarreal conceder entrevistas .

Sin embargo, la pregunta generó una gran molestia en el funcionario al grado de afirmar que sólo responde “lo que se le dé la gana”.

Leonel Serrato, titular de la SCT en San Luis Potosí, evade preguntas de forma agresiva e irónica

En tono agresivo e irónico, el titular de la SCT de San Luis Potosí, Leonel Serrato, continuó evadiendo responder a la pregunta de la reportera.

“Yo respondo como se me da la gana, si no soy monedita de oro [...] ¿Apoco no me conoce, apenas me va conociendo?, ¿cómo sabe que soy el secretario de Comunicaciones?, ¿cómo sabe que no soy otro muchacho guapo que anda por la calle?”, indicó.

Ante la insistencia de la reportera por obtener una respuesta, el funcionario local rechazó querer que los medios tengan a un “delegado danzando para hacerse notar”.

“Es más, eso sí sería causa para que yo lo corriera por andar de ‘chimiscolero’ quedando bien, eso sí no me gusta”, añadió.

Por lo que le ofreció a la periodista que le pediría al encargado de comunicación de la oficina central que todo el material que genere la SCT se lo pueda remitir.

Titular de la SCT de San Luis Potosí: ¿Para que quieren entrevista a un político?, Nosotros no importamos

Luego de que la reportera insistiera sobre la presunta “ley mordaza’' aplicada a Saldaña Villarreal, Leonel Serrato siguió contestando con más preguntas.

“¿Les cae gordo?, a mi me cae ‘re bien’”, dijo. “¿Luego, por qué lo maltratan?, se quejan mucho […] han de estar enamorados”, contestó el titular de la SCT en San Luis Potosí.

Con tal de no responder a los cuestionamientos, Leonel Serrato cuestionó el por qué un medio de comunicación quiere entrevistar a un político si “los políticos no importan”.

“¿Para qué quiere un medio de comunicación entrevistar a un político?, nosotros no importamos. Mientras que la función se cumpla, uno no importa”, comentó el funcionario. “El problema es que hay quejas de que no se ha cumplido, por eso lo queremos entrevistar”, respondió la reportera.

Tras la difusión de las declaraciones del funcionario, la Red de Mujeres Periodistas aseguró que dichos comentarios agravan y minimizan la labor de la reportera y son violencia de género .

Por lo que exigió tomar cartas en el asunto para garantizar la no repetición de los hechos para todo el gremio periodístico.