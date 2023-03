El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) afirmó que en su gobierno no se espía a nadie y no se persigue “a los verdaderos defensores de derechos humanos” ello luego de que se publicó que el activista Raymundo Ramos fue espiado con el programa Pegasus por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), pero aceptó que sí se hace “trabajo de inteligencia”.

AMLO puso en duda que el activista sea un auténtico defensor de derechos humanos y recordó audios en los que se le acusa de estar ligado a cárteles en Tamaulipas, aunque dijo que no permitió que se abordara el tema.

No obstante, la organización Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) ha dicho que lo que se busca desde el gobierno ha sido desprestigiarlo al ser un defensor de familias víctimas de ejecuciones por parte del Ejército en Nuevo Laredo, Tamaulipas desde 2020.

El activista se ha vuelto incómodo para la Sedena puesto que también estuvo apoyando a las familias de los cinco jóvenes agredidos el 26 de febrero en nuevo Laredo, Tamaulipas. AMLO insistió en poner en duda que Raymundo Ramos haya sido espiado

Durante la conferencia mañanera de este viernes 10 de marzo, AMLO insistió que e sus gobierno no se espía y que ello solo sucedía en el pasado.

“Tengo dudas, no estoy acusando a nadie, lo mejor es actuar con prudencia y tener todos los elementos. Lo que sí les puedo garantizar es que nosotros no espiamos a nadie y no limitamos la libertad de ningún medio de información y no perseguimos a verdaderos defensores de derechos humanos, ni a nadie, no andamos en eso. Ustedes además lo saben, porque nos conocen... el asunto es que tenemos unas diferencias”

AMLO