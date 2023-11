La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas aseguró que es falso que existan casos de dulces contaminados con fentanilo en la entidad.

Esto luego de las denuncias en redes sociales sobre la distribución de dulces con fentanilo por el estado que son acompañadas por por imágenes que donde se ve un dulce en una bolsa con etiqueta de “contaminado”.

Sin embargo, la Fiscalía de Tamaulipas resaltó que no existen registros de casos de dulces contaminados con fentanilo y llamó a la población a no difundir información falsa.

Fiscalía de Tamaulipas aclara supuesto caso de dulces contaminados con fentanilo

La Fiscalía de Tamaulipas compartió que, ante las supuestas denuncias de dulces contaminados con fentanilo en el estado, la imágenes que han circulado en redes sociales y grupos de mensajería de texto como WhatsApp son falsas.

Asimismo, resaltó que ambas imágenes que denuncian que se estarían regalando dulces contaminados con fentanilo son falsas y corresponden a un caso del estado de Baja California.

La Fiscalía de Tamaulipas resaltó además que el caso se trató de un menor de edad que fue intoxicado al ingerir un dulce contaminado con metanfetamina y no fentanilo.

#FGJT_Informa No se tienen registrados casos de dulces contaminados con fentanilo en #Tamaulipas. La versión difundida en redes corresponde a una imagen con documentos de Baja California, sobre un menor intoxicado por la ingesta de un dulce contaminado con metanfetamina. pic.twitter.com/35t21qOQWY — Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas (@FGJ_Tam) November 17, 2023

por ello, llamó a la población no difundir información que no provenga de fuentes oficiales para evitar la desinformación, así como evitar la propagación de rumores con información no verificada.

Supuestos dulces contaminados con fentanilo en Tamaulipas es de caso en Baja California

Por su parte, la Fiscalía General del Estado de Baja California advirtió que la supuesta alerta sobre dulces contaminados con fentanilo en el estado es falsa.

Esto ya que a la par de la supuesta denuncia de dulces contaminados con fentanilo en Tamaulipas, también se difundió dicho rumor en Baja California.

Asimismo aclaró que “la mayoría de las publicaciones van acompañadas de una imagen donde aparece un dulce de nombre RIESEN” y resaltó que es falsa.

La fiscalía de Baja California resaltó que actualmente no se tienen denuncias por alimentos o productos contaminados con drogas, tal como hizo la Fiscalía de Tamaulipas.