¿Fentanilo es un problema en México como en Estados Unidos? Durante la mañanera del 5 de septiembre de 2023, Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, despejó dudas sobre lo anterior.

Uno de los puntos más importantes a resolver por la administración de Joe Biden en Estados Unidos es el fentanilo, ya que entre 2021 y 2022 se registraron más de 100 mil muertes por sobredosis de esta droga.

Solo en 2022, la división de Los Ángeles de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) incautó suficiente fentanilo para matar a toda la población del sur de California.

“Es una amenaza a la seguridad nacional, a la política exterior y a la economía de Estados Unidos”, aseguró el presidente Joe Biden sobre esta droga que cobró la vida de un estadounidense cada 5 minutos en un año.

En ese contexto, Hugo López-Gatell habló del tema del fentanilo en México.

El tema del fentanilo fue abordado por Hugo López-Gatell durante la mañanera del 5 de septiembre, entonces el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud desestimó que su consumo sea un problema grave en México.

“Una de las drogas, una de las sustancias más peligrosas y más adictivas que existen, el fentanilo, que afortunadamente en México no es todavía un problema importante en México, no es todavía un problema importante de salud pública y no queremos que lo sea, y por eso estamos actuando al respecto”.

Hugo López-Gatell