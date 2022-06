En Tamaulipas, alcaldes de Morena denunciaron persecución en su contra efectuada por el gobernador panista, Francisco García Cabeza de Vaca; pero la Fiscalías del Estado negaron la afirmación.

Esta acusación se da luego de que el PAN acusara al Gobierno de México de persecuón política en contra del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca.

Por medio de un comunicado, el PAN acusó al gobierno de AMLO, de hacer uso político de las instituciones del Gobierno de México para perseguir a sus opositores.

Además, el PAN declaró que como parte de la persecución contra Francisco García Cabeza de Vaca, se han “fabricado delitos” en contra del gobernador de Tamaulipas para así poder iniciar un proceso en su contra.

Ante esto, el PAN aseguró que el Gobierno de México, encabezado por Morena, manipula la información y se dedica a la persecusión política contra los que piensan diferente a ellos.

En tanto, alcaldes de Tamaulipas por parte de Morena, acusaron al gobernador Francisco García Cabeza de Vaca por emitir persecuciones contra ellos.

Pero no sólo alcaldes, también diputados y operadores de Morena serían perseguidos presuntamente por el gobernador de Tamaulipas.

Así lo afirmó Humberto Prieto, diputado local de Morena, quien dijo que alcaldes, diputados y operadores del partido “han sido objeto de una cacería de brujas por parte del gobierno estatal”.

Pero el diputado, también señaló a las Fiscalías locales de participar en la persecución, por lo que ante las acusaciones, las Fiscalías del Estado negaron que existiera una persecución en su contra.

No obstante, en entrevista para Radio Fórmula, aclararon que actualmente existe una orden de aprehensión en contra del alcalde de Morena con licencia, Carlos Peña.

Así como también afirmaron que se abrieron alrededor de 5 carpetas de investigación contra otros alcaldes.

Sin embargo, Humberto Prieto sostiene que la Fiscalía miente y señaló al fiscal especializado en Combate a la Corrupción del Estado, Raúl Ramírez, de “cinismo”.

“Que me diga el fiscal, que me diga el fiscal Raúl Ramírez, que tiene la desfachatez y el cinismo de decir que no hay una ‘cacería de brujas’ cuando tengo una lista”.

Humberto Prieto