Por el feminicidio de Salma Correa Reyes, Ricardo Rangel Chávez fue sentenciado con 62 años y 6 meses de prisión, a más de cuatro años que ocurrió el crimen.

El pasado 29 de abril, una jueza del Poder Judicial del Estado de México declaró culpable a Ricardo Rangel Chávez por el feminicidio de Salma, joven murió tras ser atropellada y gravemente herida el 30 de marzo de 2019, en Tlalmanalco.

Esto ocurrió luego de seis audiencias de sentencia diferidas en los juzgados del municipio de Chalco, y tras varias protestas encabezadas por la madre de Salma Correa Reyes, la señora Gloria.

Al salir de la audiencia, la familia de Salma reconoció la sentencia dictada contra Ricardo pero lamentaron que el proceso para acceder a ella esté lleno de obstáculos y las víctimas deban presionar a las autoridades para recibir un poco de justicia.

Gloria Reyes, madre de Salma Correa, dijo que han tenido que luchar por 4 años para conseguir la sentencia por el feminicidio, que se quedó clasificado como homicidio, de su hija.

“Hemos luchado mucho y hoy la jueza determinó 62 años con 6 meses y aún así no me quitan el dolor, pero por lo menos estoy conforme, que no asesinará a una mujer más y que liberamos las calles de un asesino más”.

Gloria Reyes