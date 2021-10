El exgobernador de Sonora, Guillermo Padrés, aseguró que estuvo en prisión por no ceder a caprichos.

En entrevista con Proyecto Puente, Guillermo Padrés habla por primera vez tras seis años de silencio sobre las acusaciones en su contra.

“Por eso estuve en prisión, porque no cedí a sus caprichos, me la enfrenté y me costó muy caro”, dijo Guillermo Padrés.

Aunque el video que comparte Proyecto Puente no queda muy en claro a los caprichos de quién se refiere Guillermo Padrés, muy probablemente se trate de su sucesora, Claudia Pavlovich.

“Esa amenaza cambió mi vida, pero un día me la voy a encontrar y le voy a reclamar”, mencionó Guillermo Padrés.

La detención y liberación de Guillermo Padrés

El exgobernador de Sonora pasó dos años y tres meses en prisión, hasta que consiguió su libertad en febrero de 2019 tras pagar 40 millones de pesos de fianza.

Esto no significa que el proceso penal contra Guillermo Padrés haya concluido, solo que el exmandatario sigue las acusaciones en su contra en libertad.

La Fiscalía General de la República aseguró que ambas acusaciones contra Guillermo Padrés siguen en proceso.

Cuestionan a AMLO sobre liberación de Guillermo Padrés

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha sido cuestionado en más de una ocasión si intervino en la liberación de Guillermo Padrés, lo cual ha negado.

En la conferencia mañanera del 18 de octubre, AMLO fue cuestionado de nuevo por el cado de Guillermo Padrés y aseguró que nunca ha intervenido para liberar a nadie.

“Ningún acuerdo con él, yo no establezco relaciones de complicidad con nadie. Son otros tiempos, sencillamente no era una asunto de mi competencia, y es que ahora hay, ahora sí, división y equilibrio de poderes”, dijo AMLO.

Luego agregó que durante su mandato no ha intervenido para que se castigue o libere a nadie, lo que provocó que le recordaran en redes sociales la detención y liberación de Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

“Desde que soy presidente no he intervenido para que se castigue a nadie de manera injustificada, ni he intervenido para liberar a nadie”.

