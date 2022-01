Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), ya atiende a las Madres Buscadoras de Sonora, según informó su fundadora, Ceci Flores.

A través de su cuenta de Twitter, Ceci Flores, fundadora de Madres Buscadoras de Sonora, dijo que Alejandro Encinas se comunicó por teléfono y que en los próximos días informará los resultados de su entrevista con el funcionario.

“Me llamó por teléfono el subsecretario Alejandro Encinas. En los próximos días informaré el resultado de nuestra entrevista. Aprecio la atención y acompañamiento que ustedes me dan siempre. No tengo cómo recompensar el no dejarme sola”.

Ceci Flores