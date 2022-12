El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, visitó este jueves 15 de diciembre el Hospital Pediátrico de Sinaloa, para encontrarse con beneficiarios del programa de implante coclear.

A su llegada al Hospital Pediátrico de Sinaloa, Rubén Rocha pidió al personal del nosocomio que todas las personas en las salas de espera fuesen atendidas, luego de escuchar los padecimientos de tres menores que estababan en la sala de Urgencias.

“Que los atiendan, que nadie se vaya sin ser atendido”, ordenó el gobernador de Sinaloa.

Durante su recorrido por uno de los quirófanos del hospital donde se iba a realizar una cirugía implante coclear, Rubén Rocha agradeció la disponibilidad de los médicos y les ofreció todo su apoyo para que se lleven a cabo todos los procedimientos sin problema.

A su salida del quirófano, el mandatario se encontró con dos madres de beneficiarios del programa, quienes le externaron su agradedimiento por las acciones en materia de salud que ha impulsado durante su administración.

—Él tenía varios años, se me habían cerrado las puertas, me habían dicho que no se podía pero, ya mañana, dijo una de las mujeres, quien es madre de uno de los pacientes beneficiarios del programa de implante coclear .

—Sí, mañana, es que son muy caras esas cirugías, pero nosotros los vamos a apoyar y no les van a costar a ustedes, por caras que sean y espero que oigan, además, estos médicos ya me han convencido de la bondad de la cirugía, ya hablé con el médico Alaniz que es el que hace la operación, y los va a estar atendiendo, respondió Rubén Rocha

Previo a su salida del Hospital Pediátrico de Sinaloa, Rubén Rocha instruyó al secretario de Salud, Cuitláhuac González, y al director del hospital, Mijaíl Suárez, atender las quejas y demandas de los padres de familia, además de procurar en todo lo posible resolver sus necesidades para lo cual, reiteró el apoyo de su gobierno.