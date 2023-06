Tras las manifestaciones de Francisco Céspedes, cantautor que le deseó la muerte a AMLO, el alcalde de San Miguel de Allende, Guanajuato le canceló su concierto.

Fue el pasado 17 de junio que se viralizó un video en redes sociales en donde el cantautor cubano, Francisco Céspedes, le deseó la muerte a AMLO.

A pesar de eso, el cantante tenía contemplado presentarse en San Miguel de Allende el próximo 7 de julio ; sin embargo, el alcalde del municipio le cerró las puertas y se lo canceló.

Alcalde de San Miguel de Allende cancela concierto de Francisco Céspedes

El ayuntamiento de San Miguel de Allende, Guanajuato, reprobó el comportamiento de Francisco Céspedes y con ello, el alcalde de la demarcación le canceló su concierto.

Mauricio Trejo, alcalde priísta de San Miguel de Allende, anunció la cancelación del concierto luego de que se expresó contra el presidente AMLO con lo que fue considerado un discurso de odio.

Al respecto, el alcalde señaló que decidió cancelar la presentación de Francisco Céspedes y en su lugar se contratará a un artista con mayor relevancia.

“Nadie puede venir a desearle la muerte a nuestro presidente”, dijo Mauricio Trejo.

Cabe mencionar que anteriormente, algunos habitantes del municipio declararon persona “non grata” a Francisco Céspedes y convocaron a una movilización pacífica el 7 de julio a las 18:00 horas para impedir que se presentara.

Sanmiguelenses anuncian movilización por concierto de Francisco Céspedes en San Miguel de Allende. Declaran que es una persona NON GRATA#Video completo y nota: https://t.co/0jNhMOM5Cw#SanMigueldeAllende @_VicenteSerrano @RedAMLOmx pic.twitter.com/NJbq5NsCwm — News San Miguel (@NewsSanmiguel) June 28, 2023

Regidor de San Miguel de Allende aplaude que concierto de Francisco Céspedes se cancelara

Luego de que se anunció la cancelación del concierto de Francisco Céspedes en San Miguel de Allende, el regidor Carlos Olvera celebró la decisión del gobierno municipal.

El regidor de San Miguel de Allende se solidarizó con la causa al resaltar que él mismo redactó una carta al ayuntamiento para solicitar que se le llamara la atención al cantautor.

En dicha carta, Carlos Olvera manifestó su inconformidad con las declaraciones de Francisco Céspedes contra AMLO y de que éste haya sido invitado a ofrecer un concierto.

Como Regidor del H. Ayuntamiento de #SanMigueldeAllende manifesté mi total inconformidad por las declaraciones del cantautor Francisco Céspedes entorno al Presidente Andrés Manuel López Obrador, que bueno que se ha optado por CANCELAR el evento. pic.twitter.com/lvnQXBbwnW — Carlos Olvera Avila (@carlosolvera86) June 28, 2023

¿Qué dijo Francisco Céspedes contra AMLO?

En una entrevista, Francisco Céspedes criticó a AMLO y a su gobierno debido a que el mandatario federal invitó a Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba, al Grito de Independencia de 2022.

Esto porque el cantautor cubano acusó que Miguel Díaz-Canel es un dictador y aún así AMLO lo puso “por encima de todos”.

Razón por la que Francisco Céspedes expresó que AMLO le caía muy mal y le deseó la muerte.

“Cuando uno viene de un país que tiene mucha necesidad, donde hay un presidente que invita al 15 de septiembre a un dictador cubano y lo pone por encima de todos. Puedes invitar a cualquier presidente pero no ponerlo como el máximo, porque entonces por eso me cae muy mal ese tipo y ojalá que se muera”. Francisco Céspedes

A pesar de eso, AMLO manifestó en su mañanera que no se sentía agraviado por sus expresiones y le dedicó la canción ‘Nunca he creído que alguien me odia’ de Silvio Rodríguez.