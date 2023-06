El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) envió un mensaje al cantante cubano Francisco Céspedes, quien aseguró que “no le cae bien” y “ojalá se muera” por invitar a eventos oficiales a Miguel Díaz-Canel, a quien calificó como un dictador.

Desde la conferencia mañanera del 19 de junio, AMLO decidió dedicar una canción de Silvio Rodríguez al cantante, para responder las críticas que recibió “con amor”.

El presidente además aclaró que no quiere que se agreda a quienes le faltan al respeto porque sabe que la gente que “lo quiere mucho” se molesta cuando hablan mal de él.

AMLO responde a Francisco Céspedes y pide que no se ataque al cantante “por no estar de acuerdo conmigo”

El presidente AMLO recordó que durante el fin de semana el cantante cubano Francisco Céspedes lo criticó y le deseó la muerte, pero él no se siente agraviado por sus dichos.

Francisco Céspedes destacó la invitación de AMLO a Díaz-Canel a la celebración de la Independencia de México acción por la que el cantante aseguró que “le cae muy mal” el presidente.

Además, dijo que le desea la muerte por congeniar con el presidente de Cuba, a quien ha calificado además como un dictador.

Sin embargo, AMLO dijo que no se le debe desear el mal a nadie y pidió que se respete su punto de vista, aunque pueda resultar extremo.

“Un cantante, Céspedes, ayer o antier dio a conocer que no estaba de acuerdo conmigo y me deseó que me fuera mal…yo lo que quiero decir es que no debemos desearle mal a nadie y que yo no siento ningún agravio de su parte y les pido a todos que se respete su punto de vista aún cuando sea extremo” AMLO

AMLO dedica canción de Silvio Rodríguez a Francisco Céspedes

Por otra parte, AMLO le dedicó una canción de Silvio Rodríguez a Francisco Céspedes como respuesta a sus “malos deseos” al no sentirse identificado con sus acciones.

Se trata de la canción “Nunca he creído que alguien me odia”, que habla sobre la diferencia entre odiar a una idea y odiar a una persona, con lo que asegura que en realidad, el cantante cubano no lo odia a él.

Con esta canción, Silvio Rodríguez buscó dar a entender que las ideas siempre tendrán personas que no estarán de acuerdo y que son las ideas las que llevan a las personas a odiar a otros.