Rubén Rocha, gobernador del estado de Sinaloa, propuso a Víctor Villalobos que se trabaje a favor de establecer un precio de garantía a la comercialización del maíz.

En la inauguración este 22 de febrero de la Expo Agro 2023 en Aguaruto, Rubén Rocha pidió a Víctor Villalobos que se fije un precio de garantía en la comercialización del maíz.

Desde el foro que muestra una amplia exhibición de productos y servicios del sector, el gobernador pidió al secretario de Agricultura garantizar que el precio del maíz arranque al promedio del año pasado.

Sobre ello, señaló que al tener un precio de garantía, no se necesita comprar coberturas, porque la cobertura es un seguro para que les garantice, es decir, se puede poner con dos componentes:

“Que no haya bases, un precio que nos garantice que arrancamos al promedio del año pasado, impónganse el precio de garantía, ¿qué puede ser? seis mil y tantos más la cobertura que ya no pagaría el productor, que se le puede incorporar al precio, porque si tiene un precio de garantía no necesita comprar coberturas, porque la cobertura es un seguro para que les garantice, es decir, se puede poner con dos componentes; un primer precio tope y póngase la cobertura para que la reciban todos los productores y eso nos de finalmente el número mágico, que no este por debajo del año anterior, este es nuestro planteamiento”

Rubén Rocha