Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, entregó gratificaciones por jubilación a personal del Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa (COBAES).

Esto como un justo reconocimiento a los trabajadores docentes y administrativos que han dedicado sus vidas al servicio del COBAES.

El gobernador Rubén Rocha Moya entregó las gratificaciones por jubilación a 69 trabajadores, las cuales suman un monto de 28 millones 271 mil 759 pesos.

Esta entrega pone al corriente al gobierno de Sinaloa en el pago de esta prestación laboral, la cual tuvo un rezago histórico durante años al no ser cubierta en tiempo y forma.

Durante la entrega de gratificaciones por jubilación, Rubén Rocha aseguró que ningún trabajador que se jubile en Sinaloa tendrá problemas con su jubilación y prestaciones de la misma.

“Vamos a resolver eso de aquí en adelante, nadie, nadie, nadie que se jubile en el estado, sea maestro, sea trabajador, va a tener problemas con su jubilación, ni con sus prestaciones derivadas de la jubilación, nadie, no tienen por qué, porque si tú no gastas el dinero en donde no lo debes de gastar y lo tienes donde lo necesitas y donde tienes ese compromiso, no vas a andar ahí luego peleando”.

Rubén Rocha Moya