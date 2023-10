Rubén Rocha, Gobernador de Sonora, ha puesto en marcha la Unidad de Género y la entrega de patrullas para garantizar la seguridad de mujeres y niñas.

Este sábado 21 de octubre trascendió que el gobernador, en compañía de la secretaria de las Mujeres, María Teresa Guerra Ochoa, tomó protesta de la Unidad de Género de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana.

Rubén Rocha, a través de la entrega de 12 patrullas, subrayó la importancia de salvaguardar a mujeres y niñas de la violencia en razón de género.

“No podemos ser omisos en eso, entonces la encomienda nuestra es ante estos hechos, no ser descuidados, no podemos ser disimulados, ¿Qué quiere decir eso?, ocurre, pero como que no me doy cuenta, gobierno, autoridad, dejar que las cosas vuelvan a la normalización”

Rubén Rocha