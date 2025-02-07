Rubén Rocha, gobernador de Sinaloa, supervisó las últimas etapas de construcción del puente Colosio, ubicado sobre el libramiento Luis Donaldo Colosio.

La obra, que concluirá en abril, busca mejorar la movilidad en Mazatlán y atender las necesidades de la ciudad, fortaleciendo su desarrollo urbano.

Rubén Rocha reafirma compromiso con el bienestar social

El gobernador Rubén Rocha resaltó el compromiso social del proyecto, que no sólo optimiza el tránsito vehicular, sino que también mejora el bienestar de la población.

Esta obra forma parte de una estrategia para lograr un crecimiento sostenible y equitativo, beneficiando a toda la comunidad mazatleca.

Rubén Rocha dialoga con comerciantes y apoyo económico

Durante su recorrido, Rubén Rocha dialogó con locatarios para conocer sus inquietudes sobre el impacto de la obra en el comercio local.