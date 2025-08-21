El Renapo cumple 45 años desde su creación el 20 de agosto de 1980, con el objetivo de contar con información confiable y completa.

Esta, sobre personas nacionales, extranjeras residentes en México, y mexicanos que viven fuera del país, garantizando el derecho a la identidad.

CURP, el documento de identidad más solicitado en México

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, explicó que el Renapo se coordina con las 32 entidades federativas para asignar la Clave Única de Registro de Población a cada persona.

Así, la CURP se consolida como el documento de identidad más solicitado y llave de acceso a trámites y servicios gubernamentales.

Actualmente, 130 millones de mexicanos, equivalentes a 97.7 por ciento de la población, cuentan con CURP.

Por mandato de Claudia Sheinbaum, se trabaja para consolidar a esta como un documento nacional de identificación, vinculándola con rostro, iris y huellas de cada persona.

Renapo protege tus derechos

La evolución de la CURP permitirá un mejor registro de la población, facilitando el acceso a programas y servicios públicos y privados, especialmente para niños y adolescentes sin identificación oficial.

Finalmente, el Renapo protege los datos personales con altos estándares de seguridad, con enfoque en el bienestar de la población.