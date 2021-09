“Sacerdote” roba el celular de una mujer en Playa del Carmen (video)

México. - Circula en redes sociales un video en el cual se muestran los momentos en los que un supuesto sacerdote le robó el celular a una mujer.

De acuerdo con lo indicado en los reportes de los hechos, éstos ocurrieron dentro de un restaurante que se ubica en la ciudad de Playa del Carmen, en el estado de Quintana Roo.

En el video, se aprecian los instantes en los que un sujeto vestido con ropas similares a las de un sacerdote, se acercó a un par de comensales del restaurante en Playa del Carmen.

Durante los primeros segundos de la grabación, se muestra que el sujeto que llevaba consigo lo que se presume era una biblia , dialogó con los clientes del negocio para presuntamente hablarles de religión.

Mientras el sujeto vestido de sacerdote platicaba con los comensales, el teléfono celular de la mujer que estaba en el restaurante, estaba encima de la mesa .

Sujeto usó una biblia para robar el celular de la mujer

Instantes después, el ladrón posó la biblia que llevaba consigo encima del teléfono celular de la víctima y en un segundo intento, levantó el libro pero tomando a la vez el dispositivo móvil.

El video de los hechos es narrado por el dueño del restaurante en Playa del Carmen, quien se dice sorprendido no solo por el robo por parte del “sacerdote”, sino por la actitud parsimoniosa del sujeto .

Lo anterior debido a que en la grabación, se exhibe que luego de robar el celular, el supuesto sacerdote no huyó del establecimiento.

En el video se puede observar que el ladrón no solo no escapó del lugar , sino que se quedó a charlar con el gerente del mismo, mientras los afectados habían notado ya que el celular no estaba en la mesa.

Incluso, el hombre que estaba junto a la afectada, se acercó al individuo para preguntarle sobre el celular, sin embargo se señala que el falso sacerdote habría salido bien parado de la situación.