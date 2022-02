Roberto Palazuelos habría pagado 10 mdp a exasesor de Peña Nieto para limpiar su imagen

Roberto Palazuelos, precandidato de Movimiento Ciudadano al gobierno de Quintana Roo, habría pagado al exasesor de Enrique Peña Nieto, Juan Carlos Limón García, para que le limpie su imagen.

En audios de WhatsApp a los que tuvo acceso SDPNoticias, se escucha a Roberto Palazuelos explicarle a uno de sus operadores sobre la negociación con el exasesor de Enrique Peña Nieto.

Para limpiar su imagen en redes, Roberto Palazuelos indica que deberán pagarle, en efectivo y en abonos, un monto de hasta 10 millones de pesos a Juan Carlos Limón, trabajos que ya comenzaron.

También, el llamado “Diamante Negro” detalla que el asesor de Peña Nieto “no tiene problemas con el transporte” del dinero en efectivo.

“No te presiones con darle todo a Limón de golpe, o sea, le podemos dar ahorita 5, 10 (millones), le vamos abonando, en sí, él no tiene tantos problemas con el transporte y eso”

En los audios de WhatsApp, Roberto Palazuelos ordena darle un abono como anticipo a Juan Carlos Limón García por los trabajos de limpieza de su imagen.

“Para que no se vaya a decepcionar”, dijo Palazuelos.

En este sentido, Roberto Palazuelos refiere que como parte de los primeros trabajos de limpieza de su imagen, fueron detectadas 730 páginas de Facebook con su nombre .

“Lo que sí es al único que tenemos que aceptar ahorita, porque ya están limpiando toda la imagen en redes, había 730 páginas de Facebook mías ¿podrías creer eso? Ya están chambeando, entonces para que no se vaya a decepcionar y nos mande a la verg…”

El precandidato instó a su operador que tratara con respeto a Juan Carlos Limón García para que no le hiciera perder su tiempo y no se fuera a molestar.

“Ya te veo en persona. Sí te lo encargo mucho, porque hoy te iba a ver (Juan Carlos Limón), porque si no lo vas a ver, no lo hagas que se vaya hasta allá, no se vaya a encabronar”

Roberto Palazuelos