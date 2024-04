El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) tunde al gobierno de Estados Unidos por opinar sobre las diferencias expresas del gobierno de la 4T con el Poder Judicial mexicano.

“¿Quiénes son ellos para meterse?”, cuestionó AMLO durante su conferencia mañanera de hoy 24 de abril, en donde acusó que Estados Unidos actúa como si fuera el gobernador del mundo.

El presidente mexicano también señaló que el gobierno estadounidense debe ser respetuoso con los temas internos de México, luego de que el Departamento de Estado emitió un informe sobre derechos humanos del país.

El informe fue presentado por el Secretario de Estados Unidos, Antony Blinken, y en él se señala al gobierno liderado por AMLO de:

AMLO lanzó una serie de cuestionamientos a Estados Unidos tras el informe de derechos humanos expuesto el 22 de abril, en donde señalan a México por no corregir problemáticas subrayadas anteriormente.

El presidente de México acusó al país de Norteamérica de querer intervenir de manera constante en los gobiernos de otros países, “como si ellos fuesen los jueces, el gobierno del mundo”.

Además, dijo que se trata de una manía, en donde no solo opinan, si no que también buscan intervenir política y militarmente dentro de los gobiernos de otras naciones.

“Es una manía del gobierno de Estados Unidos de entrometerse en la política interna de otros países, desde hace cuando menos dos siglos, y no solo es opinar o dar cartas de buena conducta, como si ellos fuesen los jueces, el gobierno del mundo, si no intervenir militarmente, a países con gobiernos no sometidos a los intereses del gobierno”.

AMLO