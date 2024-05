Jorge Rodríguez Medrano, quien es candidato de Morena a la alcaldía de Guanajuato en las elecciones 2024, llamó pendejas a mujeres que no quisieron responderle.

Eso sucedió un 14 de septiembre, aunque se desconoce el año, en el que el también periodista y dueño del canal TV8 de Guanajuato, le preguntó a tres mujeres “cómo se siente ser mexicana” pero ellas se negaron a darle una respuesta y él las llamó “pendejas”.

Sin embargo, el candidato de Morena también se ha visto envuelto en otras polémicas, como difamaciones y denostaciones a periodistas, activistas y políticos; así como de ser un deudor alimenticio de dos hijos no reconocidos.

Es por eso que a continuación te contamos todo lo que se sabe sobre ¿quién es Jorge Rodríguez Medrano, el candidato de Morena que llamó pendejas a mujeres que no quisieron responderle?

¿Quién es Jorge Rodríguez Medrano?

Conocido también como “El Pastelero” por ser gerente en una pastelería, Jorge Rodríguez Medrano es un conductor de noticieros televisivos y periodista.

Se define a sí mismo como un “comunicador, defensor de la causas justas y comprometido con la verdad”.

En ese sentido, Jorge Rodríguez Medrano destaca que como periodista y presentador de noticias, “ha logrado un reconocimiento significativo, destacando por mis habilidades en la comunicación, gestión social, análisis crítico y la empatía”.

Sin embargo, el candidato de Morena que llamó pendejas a mujeres que no quisieron responderle, ha sido acusado de difamación y denostación a activistas, políticos y periodistas.

Asimismo, actualmente enfrenta un proceso judicial en donde Jorge Rodríguez Medrano se niega a reconocer a dos hijos y a pagarles pensión alimenticia.

Solo quienes han sentido el hambre y la necesidad de salir adelante pueden entender realmente lo que nuestro pueblo vive... Publicado por Jorge Antonio Rodríguez Medrano en Sábado, 6 de abril de 2024

¿Qué edad tiene Jorge Rodríguez Medrano?

De acuerdo con la información compartida en sus redes sociales, Jorge Rodríguez Medrano nació en el Barrio de Cata en 1969 y, aunque se desconoce su fecha de nacimiento exacta , previo a las elecciones 2024, el candidato de Morena tiene o cumplirá 55 años de edad.

Asimismo, destaca que proviene de una familia numerosa junto a sus padres María, Benjamín y diez hermanos, “donde los valores del trabajo duro y el esfuerzo fueron fundamentales en mi formación”.

¿Quién es la esposa de Jorge Rodríguez Medrano?

La esposa de Jorge Rodríguez Medrano es Silvia Rocha Miranda, regidora del Ayuntamiento de Guanajuato Capital por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), con quien lleva casado 39 años.

En el 2018, tanto Jorge Rodríguez Medrano como su esposa, presentaron demandas por daño moral en contra de Roberto Saucedo Pimentel, quien es activista de Ciudadanos Hartos.

Ante esto, la organización Artículo 19 emitió una alerta por las amenazas de la pareja de extender dichas demandas a varios periodistas y medios locales.

Dos años para llegar a 40 al lado de mi esposa Silvia Rocha Miranda, han sido 38 años de constante aprendizaje,... Publicado por Jorge Antonio Rodriguez Medrano en Jueves, 20 de julio de 2023

¿Qué signo zodiacal es Jorge Rodríguez Medrano?

Debido a que no se conoce la fecha exacta del nacimiento de Jorge Rodríguez Medrano, candidato de Morena que llamó pendejas a mujeres por no responderle, no podemos determinar cuál es su signo zodiacal.

¿Cuántos hijos tiene Jorge Rodríguez Medrano?

De acuerdo con nuestra investigación, Jorge Rodríguez Medrano tuvo tres hijos con su esposa Silvia Rocha Miranda y el mayor de ellos ya es papá de una niña.

Y llego silvita 🥰 mi primer nieta 👑 Publicado por Silvia Rocha Miranda en Sábado, 6 de julio de 2019

Sin embargo, el candidato de Morena que llamó pendejas a mujeres por no responderle, se enfrenta desde el 2018 a un juicio familiar por no reconocer a dos presuntos hijos que tuvo con una ex empleada de la pastelería en la que trabajó.

De acuerdo con la información disponible, Jorge Rodríguez Medrano presuntamente coercionó a una mujer de nombre Martha a mantener relaciones extramaritales, con quien procreó a un joven que actualmente tiene 18 años de edad llamado ALAGF y a una adolescente de 16 años de edad llamada MJGF.

Fue el pasado 16 de abril de 2024 cuando un Juzgado Familiar de Guanajuato determinó que el candidato de Morena es padre de los demandantes por no acudir a la audiencia en donde se le realizaría una prueba de ADN.

Aunque Jorge Rodríguez Medrano explicó que esto se debió a problemas de salud, las autoridades determinaron que es padre por presunción legal, por lo que deberá pagarles una pensión alimenticia provisional de 7,500 pesos a cada uno.

Jorge Rodríguez Medrano y su familia (FB: Jorge Rodríguez Medrano )

¿Qué estudió Jorge Rodríguez Medrano?

Se desconoce a ciencia cierta qué estudió Jorge Rodríguez Medrano, aunque se presume que tiene formación académica en algo relacionado con la comunicación y el periodismo.

Por otra parte, el candidato de Morena que llamó pendejas a las mujeres por no responderle fue nombrado Doctor Honoris Causa en mayo del 2019 por la universidad CIEN.

Jorge Rodríguez Medrano fue nombrado Doctor Honoris Causa por la Universidad CIEN (FB: Jorge Rodríguez Medrano )

¿En qué ha trabajado Jorge Rodríguez Medrano?

Jorge Rodríguez Medrano ha trabajado en diversos sectores a lo largo de su vida.

Aquí te dejamos los puestos que ha ocupado el candidato de Morena que llamó pendejas a las mujeres por no responderle:

Grupo Televisivo Guanajuato, Presidente ejecutivo, 2007 a la fecha

Pastelería “La Delicia Guanajuatense” Gerente General. 2000-2007

Gobierno del Estado de Guanajuato Dirección del Registro Civil en los municipios de Pénjamo, Irapuato y León. 1997 - 2000

Gobierno del Estado de Guanajuato Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato, Administrador de Supermercado, Supervisor, Jefe de Departamento, Director de área. 1992-1997

Instituto Nacional de Geografía Estadística e Informática Coordinador Censal Municipal. 1996-1997

Grupo ERCATSA Supervisor. 1991 - 1995

RT Construcciones Chofer 1988 - 1991

Periódico el Nacional de Guanajuato Director de Circulación, Subdirector de Circulación, Repartidor de Ruta, Chofer Intendente. 1985-1988

Yo soy Jorge Antonio Rodríguez Medrano servidor, amigo, paisano casi hermano candidato a presidente municipal de #GuanajuatoCapital #VotaMorena #elcambioesconmedrano #votamedrano Publicado por Jorge Antonio Rodríguez Medrano en Miércoles, 3 de abril de 2024

¿Cuáles son las propuestas de Jorge Rodríguez Medrano?

En sus redes sociales, Jorge Rodríguez Medrano habla sobre sus propuestas como candidato a alcalde de Guanajuato capital en las elecciones 2024 por parte de Morena.

De acuerdo con el candidato de Morena, “solo quienes han sentido el hambre y la necesidad de salir adelante pueden entender realmente lo que nuestro pueblo vive día a día”.

Asimismo, Jorge Rodríguez Medrano indica que su camino no ha sido fácil al enfrentar desafíos y momentos que lo han marcado, “todos ellos parte de quien soy y lo que hoy ofrezco: mi mente, mi cuerpo y mi alma para mejorar nuestra ciudad”.

Me aseguraré de representar este cambio dignamente. Quiero que sepas que estoy legitimado gracias a encuestas realizadas en Guanajuato, no por compadrazgos ni dedazos. La elección del candidato de MORENA fue decisión del pueblo, y será el pueblo quien elija a su próximo presidente municipal. Jorge Rodríguez Medrano

Como parte de sus propuestas, Jorge Rodríguez Medrano busca impulsar un “cambio significativo en Guanajuato” alienándose con los principios de la 4T.

Es un gran orgullo y compromiso ser el portavoz de una gran comunidad en Guanajuato capital. Jorge Rodríguez Medrano

Jorge Rodríguez Medrano es un periodista dueño de TV8 (FB: Jorge Rodríguez Medrano )

Jorge Rodríguez Medrano, candidato de Morena, llamó pendejas a mujeres que no quisieron responderle

¿Cómo sienten ustedes su orgullo nacional? Mañana es 15 de septiembre, ¿cómo se siente ser mexicana? Jorge Rodríguez Medrano

Sin embargo, ante la negativa de dos de las mujeres que interceptó Jorge Rodríguez Medrano, él expresó a su camarógrafo la siguiente frase: “¿Cómo ves? Qué pendejas, pero bueno”.

🤬 ¡INSULTA MEDRANO A 3️⃣ MUJERES! ✈️ #CAPITAL 🤬 ¡INSULTA MEDRANO A 3️⃣ MUJERES! ✈️ #CAPITAL El candidato de MORENA a la Presidencia Municipal de Guanajuato, Jorge Antonio Rodríguez Medrano, llama “pendejas” a mujeres entrevistadas que lo evaden. El llamado #Pastelero cometió el mismo error que el pseudo-influencer Otoniel Rivera, quien llamó “pendeja” a la candidata de Movimiento Ciudadano a la gubernatura, Yulma Rocha. Publicado por Portal Bajío en Viernes, 10 de mayo de 2024

No obstante, no es la primera vez que insulta a alguien, pues también ha insultado al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien fundó Morena, en sus programas de televisión.

Ante esta situación, medios reportan que y a se está investigando porqué Morena postuló como su candidato a Jorge Rodríguez Medrano , por lo que se acusa que pudo ser gracias a actos de corrupción durante este proceso.

Anteriormente, Jorge Rodríguez Medrano fue obligado a pagar 500 mil pesos al activista y abogado Roberto Saucedo Pimentel por daño moral a su persona al usar calificativos despectivos como: loco, golpeador, idiota, bipolar, entre otros.

Asimismo, el candidato de Morena que llamó pendejas a las mujeres enfrenta denuncias por sobrepasar los límites de la libertad de expresión y denostar y difamar de parte de: