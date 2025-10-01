La Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP) informó sobre el hallazgo de restos humanos de un bebé aún en gestación en los sanitarios del Campus Central.

La colaboradora del área de limpieza que hizo el descubrimiento notificó de inmediato a la institución.

Acciones de la UPAEP tras el hallazgo

Tras el hallazgo, la universidad activó todos los protocolos institucionales, notificando a las autoridades competentes, quienes acudieron al campus y realizaron las diligencias correspondientes. Además, se brindó acompañamiento a la persona que descubrió los restos.

Hasta el momento se desconoce el origen y las circunstancias del hecho. La UPAEP lamenta profundamente la situación y reconoce que eventos como este invitan a reflexionar sobre la realidad de sufrimiento y vulnerabilidad que pueden enfrentar algunas personas.

Compromiso de acompañamiento y apoyo

La universidad reafirma su compromiso de acompañar a la comunidad universitaria en momentos difíciles, ofreciendo espacios de escucha y apoyo. La UPAEP cuenta con instancias de atención espiritual (Pastoral), psicológica (PASE) y médica (Salud Universitaria), a las que la comunidad puede acudir con total confidencialidad.

La UPAEP subraya su compromiso con el respeto a la vida, la dignidad humana y la construcción de una comunidad universitaria empática, humana y compasiva.