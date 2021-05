Rechazan que Mauricio Toledo sea candidato de Morena en Puebla

México.- Bertha Luján , presidenta del Consejo Nacional de Morena, rechazó que Mauricio Toledo sea candidato de dicho partido a diputado federal en Puebla.

A través de Twitter, Bertha Luján se pronunció sobre el Partido del Trabajo (PT) y su candidato Mauricio Toledo por el distrito de San Martín Texmelucan.

La presidenta exhortó a Morena deslindarse de la candidatura porque hay propaganda con sus logos; recordó que hay procesos penales abiertos contra Toledo y pendiente una solicitud de desafuero.

“¿Cómo es posible llevar a un hampón y asesino cómo candidato? Si no fuimos con el PT en numerosos espacios, ¿por qué que aquí sí? Es tiempo de deslindarnos. En el Distrito 5 federal en Puebla, no proponemos a delincuentes sujetos a proceso”. Bertha Luján

Tuit de Bertha Luján (@BerthaLujanMx)

Aseguró que en Morena no impulsan a “delincuentes sujetos a proceso’ ', y publicó una fotografía en la que se ve una manta propagandística del político en Puebla con el logo del partido.

Morena ya había pedido corregir candidatura de Mauricio Toledo

En días pasado, la secretaria general de Morena, Citlalli Hernández , pidió al PT corregir la designación de Mauricio Toledo .

El partido además recriminó al PT las denuncias contra Toledo por enriquecimiento ilícito y las denuncias en su contra sobre mandar a golpear a Claudia Sheinbaum en 2018.

Bertha Luján ya había señalado como una inconveniencia que el diputado federal sea candidato por San Martín Texmelucan porque nunca ha vivido en Puebla.

Aseguró que el hombre radica en la alcaldía de Coyoacán y está usurpando la candidatura.

Candidatos de Morena piden retirar postulación de Mauricio Toledo

A principios de abril, candidatos de Morena manifestaron su rechazo a la candidatura de Mauricio Toledo como candidato por la diputación federal en Texmelucan Puebla.

Solicitaron que la candidatura fuera retirada de inmediato argumentando que es una persona que contrapone los principios de Morena : no mentir, no robar y no traicionar.