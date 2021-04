Candidatos de Morena piden retirar postulación de Mauricio Toledo

En Morena rechazan candidatura de Mauricio Toledo y piden retirarlo de la contienda a diputado federal por Texmelucan, Puebla.

México.- Por medio de un escrito, candidatos y candidatos a distintos cargos, de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), manifiesta su rechazo a la candidatura de Mauricio Toledo, quien figura como candidato por la diputación federal en Texmelucan Puebla.

Dirigido principalmente a Mauricio Delgado , Presidente Nacional de Morena y Alberto Anaya , Presidente Nacional del Partido del Trabajo, solicitan mantener la congruencia en torno a los principios y luchas de izquierda impulsadas por la Cuarta Transformación.

Con este motivo se solicita la candidatura sea retirada de inmediato, la candidatura de Mauricio Toledo, argumentando ser una persona que contrapone los principios de Morena: no mentir, no robar y no traicionar.

Por medio del escrito, en el que figuran nombres como Bertha Elena Luján , presidenta del Consejo Nacional y Carlos Alonso Castillo , Candidato a alcalde en Coyoacán, entre otros, refieren sobre la candidatura de Mauricio Toledo:

"Resulta totalmente incongruente, que una persona con tales señalamientos directos sea considerada como candidata, cabe recordar que el C. Toledo Gutiérrez fue acusado por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México por delitos de corrupción y enriquecimiento ilícito, y hay un proceso de desafuero en curso contra el en la Cámara de Diputados."

Mauricio Toledo agredió a AMLO y militantes de Morena

Además, en el comunicado declaran que está documentado, con videos, información periodística, testimonios y denuncias ante diversas autoridades la manera en la que Mauricio Toledo permanentemente violentó y persiguió a personas militantes y simpatizantes de Morena.

Entre los atacados están el ahora presidente Andrés Manuel López Obrador, y la Jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, así como personas representantes de medios de comunicación quienes también fueron víctimas de agresiones.

Respaldados por Leticia Esther Varela , candidata a diputada del distrito 26 y Sebastián Ramírez , candidato a diputado del distrito 30, expusieron que Mauricio Toledo no debe ser abanderado.

"En este proceso electoral el C. Toledo Gutiérrez está detrás de los candidatos a

diputados locales y federales así como del candidato a la Alcaldía de Coyoacán del

PRI, PAN y PRD opuestos a nuestro proyecto."

Por ello se manifestó el rechazo a a la candidatura de Mauricio Toledo y solicitan sea retirada de inmediato de la contienda a diputado federal en Texmelucan Puebla o a cualquier otra entidad.