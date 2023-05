Matan a Alicia Esmeralda Islas Montiel: La joven desapareció el 4 de mayo en Puebla y fue hallada sin vida dos días después; señalan que René N fue detenido por su feminicidio.

Alicia Esmeralda de 30 años de edad fue reportada como desaparecida luego de que no llegó a su casa el pasado jueves 4 de mayo; por lo que su familia comenzó su búsqueda.

Lamentablemente, el sábado 6 de mayo el cuerpo de la joven fue encontrado sin vida y con signos de violencia en San Juan Ixcaquixtla, en Puebla.

Ahora señalan a René N, quien fue la pareja sentimental de Alicia Esmeralda, de cometer el feminicidio de la joven por celos.

Encuentran sin vida a Alicia Esmeralda, desaparecida en Puebla

Según informaron medios locales, Alicia Esmeralda fue hallada en un terreno baldío de San Juan Ixcaquixtla, a dos horas de la capital de Puebla.

Su hallazgo se registró la tarde del 6 de mayo, cuando autoridades la encontraron con signos de violencia en la zona previamente señalada.

Presuntamente, René N, quien fue descritó como alguien agresivo y celoso por familiares de Alicia Esmeralda, sería el responsable del feminicidio

Conforme a lo reportado, el joven confesó su crimen después de que el cuerpo de la joven fue hallado, por lo que elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado lo detuvieron.

No obstante, al momento las autoridades no han confirmado que sea el responsable del feminicidio, en tanto que la hermana de Alicia Esmeralda indicó que no entraría en detalles de lo ocurrido.

Solicitan ayuda para localizar a Alicia Esmeralda Islas Montiel, desaparecida en Puebla. (Fiscalía General del Estado de Puebla)

Alicia Esmeralda desapareció al salir de su trabajo en Puebla

Cabe destacar que Alicia Esmeralda salió de su trabajo en Laboratorios Ruiz, en Plaza Dorada, el jueves 4 de mayo a las 18:41 y fue captada por una cámara abandonando el lugar.

Posteriormente habría tenido contacto con su hermana y después, cerca de las 22:30 horas mandó un mensaje a su papá señalando que se quedaría a trabajar toda la noche.

No obstante, el último mensaje ya no fue enviado por Alicia, según reportan medios locales.

Del mismo modo, se indicó que René N trabajaba como doctor en el laboratorio señalado , y que el hombre mintió al asegurar que el día de su desaparición no la vio ni estuvo con ella, pues al encontrar el cuerpo de Alicia Esmeralda él habría confesado su crimen.

En tanto, este lunes se llevará a cabo el sepelio de Alicia Esmeralda, quien es velada desde ayer 7 de mayo en su domicilio en Guadalupe Victoria, Puebla.