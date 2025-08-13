Lilia Cedillo, retira de la BUAP, afirmó que los docentes deben mantenerse actualizados para responder a las demandas educativas actuales y formar estudiantes de calidad.

Lo expresó así al inaugurar el Tercer Congreso de Innovación y Tecnología para la Educación, realizado en Ciudad Universitaria con la participación de académicos e investigadores.

Lilia Cedillo reafirma Lilia compromiso docente

Lilia Cedillo destacó que este encuentro, junto con las Jornadas Internacionales de Sistemas y Ambientes Educativos y las Sextas Jornadas de Ciencia Abierta, permitirá a los profesores adquirir herramientas y conocimientos.

Estos beneficiarán directamente a los alumnos de la BUAP.

Lilia Cedillo inaugura el CITE 2025 (Cortesía)

Programas y ejes del CITE 2025

El CITE 2025 se desarrollará durante tres días con talleres, conferencias, mesas redondas y presentaciones sobre mediación tecnológica, ciencia abierta e inteligencia artificial, guiadas por especialistas en estas áreas.

Entre las conferencias se abordarán los modelos híbridos en la cuádruple hélice, los horizontes de la inteligencia artificial y el impacto de la computación de alto rendimiento.

El objetivo es compartir prácticas exitosas y generar reflexión sobre el uso de tecnología en la educación.