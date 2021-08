Lilia Cedillo: candidata a Rectora de la BUAP; “Ha llegado el tiempo de las mujeres”

La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) es actualmente una de las instituciones con más reconocimiento en el estado de Puebla.

Hoy en día, Lidia Cedillo, es la directora del Centro de Detección Biomolecular de esta universidad.

Fue ella misma quien dio a conocer que ha tomado la decisión de participar en el próximo proceso electoral para elegir al siguiente rector o rectora de la BUAP.

Durante el comunicado que ofreció Lilia Cedillo explicó que, en toda la historia de la BUAP, nunca se ha elegido a una mujer como Rectora de la universidad; por lo que en caso de ser electa, ella sería la primera.

Sin embargo, no dudó en indicar que, en los tiempos actuales, se requiere de mayor presencia en puestos de toma de decisiones.

Posteriormente Cedillo señaló que “Ha llegado el tiempo de las mujeres”.

Es importante mencionar que Lidia Cedillo fue la primera mujer en ser electa como Directora del Instituto de Ciencias de la BUAP.

Por esta razón, no dudó en argumentar que hoy en día se viven “tiempos nuevos”, en los que las mujeres tienen asignaciones importantes.

Así que la científica explicó que, en caso de contar con el apoyo de la comunidad, no dudará en aceptar el reto de representar a la Máxima Casa de Estudios de Puebla.

Cabe resaltar que Lilia Cedillo lleva 39 años formando parte de la BUAP; pues ha estudiado ahí desde que inició la preparatoria.

Por esta razón, la mujer tiene un gran compromiso con la universidad.

Sin embargo, no todo depende de ella, pues el proceso de renovación de Rectoría depende de las decisiones de sus compañeros, profesores, investigadores y alumnos.

Aún así, expresó que volverse la Rectora de la universidad ubicada en Puebla, la llenaría de una gran satisfacción.

“Sí quiero comentar que como universitaria, porque aquí estudié mi licenciatura, tengo un gran compromiso. Si decido participar me va a mover mi preocupación como auténtica universitaria, por los alumnos, que siempre he estado junto a ellos; en esta pandemia más cerca de ellos, pero también por los trabajadores académicos y no académicos”

Lilia Cedillo